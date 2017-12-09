Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром отбыл с официальным визитом в Хашимитское Королевство Иордания.

В международном аэропорту Душанбе президента провожали Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Премьер-министр Республики Таджикистан, руководитель Исполнительного аппарата Президента и другие официальные лица, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по зарубежным связям, министры экономического развития и торговли, образования и науки, финансов, сельского хозяйства, культуры, председатель государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, председатель торгово-промышленной палаты и другие официальные лица.