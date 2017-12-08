Основательница модного бренда Salomat Ikat by Tahmina представила продукцию таджикских мастериц на рождественской ярмарке хендмейда в британской столице.

На мероприятие, которое традиционно проходит в элитном здании начала XIX века — Draper’s Hall, съезжаются лучшие мастера хендмейда со всех уголков Великобритании. В этом году среди продукции представлена также и таджикская одежда и аксессуары из адраса под брендом Salomat Ikat.

"В этом году, помимо них, с продукцией Salomat Ikat приняла участие и я. Попасть на это рождественское мероприятие не так легко: сперва нужно подать заявку, потом пройти специальное собеседование, во время которого нужно убедить организатора — НПО с благотворительной миссией Wellbeing of Woman, — что ты именно тот предприниматель, который достоин места на этой ярмарке", — рассказала Тахмина в интервью Sputnik Таджикистан.

Убедить организаторов девушке удалось легко, ведь идея бизнеса Тахмины, по ее словам, очень схожа с миссией ярмарки и организаторов. Они поддерживают женщин Великобритании, она – женщин Таджикистана.

"На ярмарку я отвезла таджикские чапаны, европейские платья из таджикского адраса и атласа, клатчи и шарфы с национальными узорами, а также колоритные скатерти и подушки с вышивками. Все это было сделано руками таджикских мастериц из дальних районов Таджикистана. Помочь им с работой, сделать их творчество и мастерство прибыльным — и есть основная миссия Salomat Ikat", — делится предприниматель.

По ее словам, работы рукодельниц пришлось адаптировать для европейских покупательниц, сделать продукцию изящнее, но при этом она постаралась обязательно сохранить национальный колорит.

"Чапаны, клатчи и платья из адраса разобрали за считанные минуты. Если я вновь попаду на ярмарку в следующем году, надо будет принести на продажу больше таджикской продукции", — рассказала Тахмина.

Тахмину пригласили принять участие в крупной выставке-ярмарке индийской продукции. Она приглашена туда в виде исключения, как первая таджичка, сумевшая достойно представить свою страну на City Christmas Fair-2017 в элитном лондонском Draper’s Hall.