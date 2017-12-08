Сегодня мы хотим познакомить вас с молодой, но талантливой поэтессой, которая родилась и выросла в Душанбе, но волею судеб теперь живет далеко от родного города.
Зарина Адылова родилась 25 лет назад в нашем солнечном городе, но и сегодня хранит память о нем в своем сердце.
Девушка с раннего детства увлекалась поэзией. По ее словам, все начиналось тогда, когда в городе отключали свет…
«Как-то, когда мне было лет 12, помню, отключили свет. Мама зажгла всюду свечи, накинула плед на плечи. И подумалось мне написать историю о таракашках. Что-то в духе Чуковского. Родители прочли с восторгом, мотивировав на дальнейшее творчество. Тогда и пришло ко мне вдохновение... Сейчас моя мечта - выпустить сборник своих стихотворений», - говорит Зарина.
Она очень благодарна родителям за поддержку, и, по ее словам, все свои произведения посвящает самым дорогим для нее людям на земле – Рустаму и Ирине Адыловым.
Очень много стихотворений Зарина написала о родном городе - Душанбе. Мы публикуем только часть ее произведений, с остальными можно ознакомиться на ее литературной странице в сети.
Мой город
Как мне обнять тебя, город родной?
Ты расскажи мне тихонько (на ухо):
Дышится чем? Не упал ли ты духом?
Чем занимаешься этой зимой?
Я привыкаю к краям "не твоим".
График забит чередой ожиданий.
Ты, как и ранее, очень любим.
Даже сильнее. (Закон расстояний)
Тихо уставившись в даль "не твою",
Я вспоминаю счастливое детство:
Близкие люди живут по соседству;
Я высыпаюсь и не устаю.
Все это было как будто во сне.
Мы улыбались игриво прохожим,
Строили мир, ни на что не похожий,
Дружно готовились к каждой весне.
Ты, как и ранее, душу манишь.
Даже сильнее. (Закон притяжения)
Мною сейчас управляет сомнение:
Спишь ты сейчас? Или тоже не спишь?
В городе детства теплей тепла
В городе детства теплей тепла.
Та же сирень у родного дома.
Я в нем недавно совсем жила,
Ну, а теперь - мы едва знакомы.
Яблоня. Двор. Огород. Скамья.
Мы разжигаем костер веселья.
Кажутся вечными все друзья,
Сладкая вата. И карусели.
Солнце на небе. Воскресный день.
Мама так близко. И папа рядом.
Балуюсь втихую шоколадом.
Яблоня. Двор. Огород. Сирень.
Лучше косичек прически нет,
Волосы длинные, как у феи.
Кажутся главными все затеи.
"Мама, когда же уже обед?"
Город спокойствия. И души.
Мудрых советов. Правдивых сказок.
Жаль, что мы ценим его не сразу.
Время, пожалуйста, не спеши.
Город, я вырасти не смогла.
Ты для меня всё ещё огромный.
Шлю тебе с ветром записку: "Помню.
Я, что когда-то в тебе жила".
В этом городе
В этом городе тихо очень.
Нужно только глаза закрыть,
Затеряться в покое строчек.
И чем дальше - тем четче почерк.
И все больше желание жить.
В этом городе - ноты страсти.
И нелепых полно идей.
Иногда на смешные части,
Невозможно смешные части
Разлетается быт людей.
В нем так просто (в нем все - другое...)
Перелистывать вечера.
Есть в нем сердце. Оно - большое.
Я была здесь совсем чужою
И наивной еще вчера.
Спасибо, мама!
Привет. Мне очень тепло живется
Внутри у мамы.
Здесь тишь и свет.
Я слышу, как её сердце бьется.
Красивей звука, наверное, нет.
Мне мама песни поет, бывает.
Здесь так уютно.
Ты, мама, - дом.
Твои мелодии согревают,
Что напеваешь мне перед сном.
Я слышу все твои мысли, мама.
Когда смеешься, когда грустишь.
Мой дом - он лучший.
Уютный самый.
Не сплю я, мама, когда не спишь.
За днем неделя, затем и месяц.
Подходит срок.
Скоротечен «век».
Роддом. Дорога. Уже на месте.
И вот я, «маленький человек».
Спасибо, мама. Теперь я вижу,
Как ты красива еще и вне.
Нас в мире двое. И мир нас слышит.
Ты всюду, мама. Ты - жизнь во мне.
Корабли
Берег берегу шлет приветы.
Корабли друг за другом вдаль
Уплывают в порывах лета,
Унося за собой печаль.
Так уверенно, так спокойно
Горизонт за собой маня.
"Заберите меня", - невольно
Промелькнуло внутри меня.
"Заберите встречать закаты,
Заберите с собой мечтать,
Рисовать синевы плакаты.
Заберите собою стать..."
Так уверенно, так послушно
Горизонт за собой маня,
Словно крошечные игрушки,
Уплываете от меня...
Спешат сегодня куда-то люди
Спешат сегодня
Куда-то люди,
Накинув шарфы
На плечи лет.
Кого-то любят,
О ком-то судят,
Стремясь навеки
Оставить след.
А годы мчатся
Так быстро, смело,
Не ждут нисколько.
Плетут сюжет.
Не жалко, если
Душа пропела
Хоть половину
Из этих лет.
В нас обретается дух равновесия
В нас обретается дух равновесия
Хвойными ветвями,
Птичьими песнями,
Утренним чаем из мятных закладок,
Что и без сахара вкусен и сладок,
Силою ветра и свежестью будней,
Запахом детства, где было уютней,
Громкими нотами ярких созвездий,
Жизнью без зависти и без возмездий,
Светом зари и танцующим телом,
Добрыми мыслями, правильным делом,
Верными книгами, чувствам к героям,
Креслом у моря под звуки прибоя,
Всем, что порою во сне, в мираже,
Всем, что так требуется нашей душе.
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