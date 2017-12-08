В Узбекистане 6 декабря начало вещать в тестовом режиме первое исламское онлайн-радио AzonFM. Как сообщает Azon.uz, на котором дислоцируется исламское радио, на первых порах AzonFM можно слушать лишь в Tas-IX - во внутренней интернет-сети Узбекистана, благодаря которой пользователи интернета могут обмениваться информацией, не расходуя свой трафик, пишет ИА Фергана.

По словам основателя сайта Azon.uz Мубашшира Ахмада, в радиопрограммах планируется рассказывать о Коране, правилах его чтения, об аятах и хадисах, ведущие будут проводить беседы с известными улемами, отвечать на вопросы радиослушателей, касающиеся духовной сферы, и так далее. В дальнейшем создатели AzonFM планируют запустить онлайн-телевидение AzonTV для трансляции видеоверсий радиопередач.

Azon или азан - это извещение о наступлении времени молитвы и призыв к ее совершению. Он произносится громко сразу после наступления соответствующего времени. С начала ноября азан в мечетях Ташкента стал звучать через громкоговорители. Ранее с просьбой разрешить оповещать население о наступлении времени молитвы через звукоусилители Духовное управление мусульман (ДУМ) Узбекистана обращалось к президенту страны Шавкату Мирзиёеву. При Исламе Каримове это запрещали, поясняя, что громкие звуки мешают гражданам спать.

С приходом к власти нового президента верующие Узбекистана ощутили некоторое послабление в религиозной сфере. В частности, в начале ноября 2017 года в международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте появилась молельная комната, с 1 января 2018-го каждая гостиница Узбекистана будет предоставлять постояльцам во временное пользование Коран, молитвенный коврик и специальные знаки, указывающие направление в сторону священной Каабы в Мекке (туда мусульмане должны поворачиваться во время молитвы). В середине ноября ДУМ сообщило об открытии с 1 декабря платных курсов по изучению Корана, таджвиду (правила чтения Корана) и арабскому языку. Шестимесячное обучение стоит 1,5 млн сумов ($185), занятия проходят в помещениях религиозных учебных заведений республики.