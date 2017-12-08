5-го декабря в комплексе Serena Dushanbe состоялся очередной Инвестиционный Форум по Агробизнесу ЕСТАР в Таджикистане, направленный на содействие развития привлечения местных и иностранных инвестиций в мясо- молочный сектор.

Данный бизнес-форум был направлен на усиление процесса модернизации в производстве с максимальной эффективностью взаимовыгодных связей между местными производителями и международными партнёрами.

На данном форуме участвовали представители государственных структур, Министерства сельского хозяйства РТ, Министерства промышлености и новых технологий РТ, Министерства экономического развития и торговли РТ, а также международные организации и местные промышленные компании и хозяйства, осуществляющие свою деятельность в сфере мясной и молочной промышленности.

Как отметил, глава Делегации ЕС по сотрудничеству в Таджикистане г-н Мачей Мадалински, развитие сектора сельского хозяйства, как и сектора образования, является крайне важным вектором в политике государства любой страны:

"Осознавая всю важность развития сектора сельского хозяйства, на сегодняшний день проектом ЕСТАР в Таджикистане выделено 15 миллионов евро, а в следующем году, в рамках программы развития сельской местности II планируется выделить 59 миллионов евро. Эти деньги будут направлены на поддержку местных хозяйств, внедрение новейших технологий в производственный процесс и обучение работников отрасли инновационным подходам", - подчеркнул г-н Мадалински.

Он также отметил, что форум поставил несколько целей, одними из которых является сбор информации о проблемах фермеров, и какие пути решения можно найти совместными усилиями. Также форум должен послужить хорошей площадкой для установления партнерских отношений между европейскими компаниями и местными агропромышленными предприятиями и фермерскими хозяйствами.

Заместитель министра сельского хозяйства РТ, Нусратулло Мирзоев в свою очередь отметил, что Правительство РТ чутко заботится о безопасности пищевого сектора страны:

- Мы должны поддерживать местных фермеров и добиваться того, чтобы производимая продукция отличалась высоким качеством и минимальной ценой. Министерство сельского хозяйства РТ, высоко ценит совместное сотрудничество с международными партнерами, поскольку проводимая работа приносит ощутимую пользу. Уверен, что шаг за шагом, последовательно, мы ответим на все вызовы, с которыми сейчас сталкивается этот сектор.

Начальник отдела развития сельского хозяйства и экологии Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Зухро Мухторова предложила не обособлять мясную и молочную промышленность, а тесно сотрудничать и с другими промышленными секторами, такими как домашняя птица, рыболовство, пчеловодство а и др.

После официального открытия, провели пленарное заседание, где обсуждались вопросы по текущим инвестициям в мясо-молочный сектор: внедрение международных стандартов при поддержке и содействии международных инвестиций в новые технологии.

В ходе дискуссий участники форума отметили, что с учетом стремительного экономического роста в Таджикистане, в ближайшие годы наблюдается рост потребления мясной и молочной продукции и местные молочные компании наращивают производственную мощность путем модернизации и обновления технологического оборудования и базы закупок. На этом этапе основной проблемой для переработчиков молока является повышение качества и объемов производимого молока. Для достижения поставленных целей многие предприятия интегрируются и совместно развивают свои крупномасштабные фермы, которым нужны современная генетика, кормовое оборудование, семена, ветеринарные продукты и специализированная техническая помощь. Но ключевым катализатором перемен в конечном итоге служит улучшение производительности домашних хозяйств, которые контролируют 94% скота (коров).

Все эти факторы создают благоприятную среду для международных и местных поставщиков оборудования, генетического материала и средств производства мясного и молочного сектора, а также для потенциальных международных и местных инвесторов.

Во второй половине дня участники бизнес-форума разделились на три рабочие группы по ключевым направлениям агро промышленности: ветеринарные услуги, репродукция, генетика; кормовые и сельскохозяйственные техники; переработка молока и сертификация. В ходе совместной работы в группах участники предложили решения по конкретным задачам, поставленные перед ними, а следом презентовали свои заключения коллегам.

Кроме того, в течение всего дня на территории гостиничного комплекса Serena Dushanbe проходили дополнительные мероприятия: выставка ремесленников Таджикистана, выставка местной мясомолочной продукции и сухофруктов, выставка сельскохозяйственной техники.

Напомним, проект ЕСТАР, который был разработан и финансирован Европейским Союзом (ЕС) в тесном сотрудничестве с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), стремится способствовать сокращению бедности и экономическому росту в Таджикистане. Проект реализуется консорциумом во главе с Франкфуртской школой финансов и менеджмента.

Организаторы могут опираться на свой опыт организации трех крупных инвестиционных форумов в Таджикистане, собравших более 200 заинтересованных сторон-представителей правительства, сообщества доноров, а также местных и международных предприятий, занимающихся агробизнесом.