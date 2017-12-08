15:34, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

В отношении руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова, который был задержан прокуратурой Согдийской области 5 декабря, возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного Кодекса Таджикистана.

В отношении него возбуждено дело по статьям 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч.2, п."г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч.2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ, сообщили "АП" в пресс-центре прокуратуры Согда.

Сегодня судом в отношении него выбрана мера пресечения взятия под стражу. Следствие ведет прокуратура Согдийской области.

В пресс-центре областной прокуратуры не смогли пояснить "АП", в чем заключались действия Мирсаидова, которые могли бы попасть под статью 189 ч. 2 п. "г".

"Это тайна следствия", - сообщили в пресс-центре, отметив, что подробности будут озвучены позже. Возможно это произойдет 15 числа, так как спустя 10 дней после задержания (в данном случае - 5 декабря) по закону прокуратура должна предъявить обвинения подозреваемому".

Аскар Турсунов, адвокат Мирсаидова, в настоящее время в Душанбе, и будет готов прокомментировать ситуацию только в понедельник, 11 декабря.

Напомним, в ноябре Хайрулло Мирсаидова обратился к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за "коррумпированности чиновников Согдийской области".

Между тем, глава управлении по делам молодежи и спорта Согдийской области Олим Зохидзода в телефонном разговоре с «АП» отказался комментировать задержание Хайрулло Мирсаидова.

На вопрос отчитался ли до задержания Мирсаидов перед управлением по полученным ранее средствам Зохидзода ответил: «все вопросы по данному делу задавайте прокуратуре».

Хайрулло Мирсаидов обвинял главу Управления молодежи и спорта Согдийской области во лжи.