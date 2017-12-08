Сегодня в Узбекистане отмечается День Конституции. Основной закон страны был принят восьмого декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. День принятия Конституции является праздничным выходным днем.

Накануне Шавкат Мирзиёев на торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия Конституции страны, напомнил, что Основной Закон дважды – в сентябре и ноябре 1992 года – выносился на всенародное обсуждение, передает CA-News.

По итогам всенародного обсуждения в проект Основного Закона было внесено около 100 поправок, и 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета принята Конституция Республики Узбекистан.

"Как Президент Республики Узбекистан и гарант Конституции считаю своим священным долгом обеспечивать верховенство закона в нашем обществе, защиту прав и свобод каждого гражданина. Пройдут годы, столетия, но наша Конституция, безусловно, останется главным законом жизни для новых поколений, прочным фундаментом в решении проблем, которые поставит перед ними время", - отметил в поздравительной речи Мирзиёев.

День принятия Основного закона страны отмечается в Узбекистане как национальный и всенародный праздник. Улицы городов украшаются флагами, а в столице страны проходят различные праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате: концерты звезд эстрады, выставки, просветительские акции, спортивные и благотворительные мероприятия, всевозможные шоу.

