После крушения Бухарского эмирата и установления советской власти в 1924 году в составе Узбекской ССР образовалась Таджикская АССР. Спустя пять лет, 5 декабря 1929 года, Таджикистан был провозглашен союзной республикой. Сегодня мы вкратце вспоминаем, с чем же «седьмая республика» вошла в состав Союза Советских Социалистических республик и с чем оттуда вышла?

Большая часть территории нынешнего Таджикистана до установления советской власти входила в состав Бухарского эмирата, который был отсталой феодальной страной. Дехкане обрабатывали землю фактически теми же способами, что и тысячу лет назад. Промышлен­ности не было, если не считать нескольких полу­кустарных предприятий. Восточная Бухара, к которой относились юго-восточные и центральные части современного Таджикистана и Западный Памир, являлась наиболее бедным регионом эмирата.

С установлением советской власти в Таджикистане началось строительство фабрик и заводов, дорог и гигант­ских ирригационных сооружений, развивалось сельское хозяйство.

Сельское хозяйство

Исторически Таджикистан был преимущественно аграрной страной. Хотя в советское время развивалась промышленность, ведущим оставалось сельскохозяйственное производство. К концу 80-х годов сельскохозяйственные угодья занимали около трети территории республики. Основными производственными единицами были колхозы и совхозы. К 1986 году в республике насчитывалось около 160 колхозов и почти 300 совхозов.

В связи с большими ирригационными работами площадь орошаемых земель в 1986 году достигла 662 тысяч гектаров. Земледелие давало около 65% валовой продукции сельского хозяйства.

Ткани Ленинабадского шел¬кокомбината когда-то расходились по всему СССР.

Главной сельскохозяйственной культурой Таджикистана являлся хлопок. В 1913 году весь урожай хлопка-сырца составлял всего лишь 32,3 тысячи тонн, а вот в 1968 году объем собранного хлопка достиг 640 тысяч тонн, а к 1986 году – почти 1 миллиона тонн. А из одной тонны хлопка-сырца можно получить 3 тысячи метров хлопчатобумажных тканей, 100 кг растительного масла, 250 кг жмыха и много другой продукции.

К слову, в нынешнем году в Таджикистане собрано чуть более 390 тысяч тонн «белого золота».

Промышленность

В Таджикистане за годы советской власти было построено около 400 промышленных пред­приятий. Промышленность республики насчитывала к концу 80-х годов почти 100 отраслей. Ведущее место занимали горнорудная, топливно-энер­гетическая, металлообрабатывающая промыш­ленности, производство строительных материа­лов. Значительно выросла старая отрасль - текстильная промышленность. Эти предприятия изготавливали и поставляли свою продукцию в другие союзные республики и в 35 зарубежных стран. К примеру, Душан­бинский текстильный комбинат производил бо­лее 100 млн метров ткани в год, ткани Ленинабадского шел­кокомбината расходились по всему СССР.

Объем промышленной продукции Таджикистана к концу 80-х годов вырос в 18 раз по сравнению с 1940 годом и в 157 раз по сравнению с 1913 годом.

В 1975 году было сдано в эксплуатацию главное промышленное предприятие страны – Таджикский алюминиевый завод. 1989 год считается вершиной производственной мощности завода: тогда было произведено почти 460 тысяч тонн первичного алюминия.

В 2016 году Таджикская алюминиевая компания выпустила всего около 130 тысяч тонн первичного алюминия.

За годы советской власти Таджикистан практически подошел к порогу становления индустриально-аграрной республикой, к которому действующие власти страны мечтают вернуться хотя бы к 2030 году.

Доля промышленности в структуре ВВП Таджикистана уменьшилась с 33% ВВП в 1987 до 15% в 2016 году.

Энергетика

Для развития промышленности решающее значение имела энергетика. Воспользовавшись богатыми гидроэнергетическими ресурсами Таджикистана, во времена Советского Союза на территории республики советские строители возвели десятки ГЭС, крупнейшими из которых являются Нурекская, Байпазинская, Головная и Кайраккумская. Началось возведение Рогунской ГЭС, также планировалось строительство каскада крупных гидроэлектростанций на реке Пяндж. Однако не успели. Союз развалился, и эти планы не претворились в жизнь.

Производимую в Таджикистане во времена Советского Союза электроэнергию получали фактически все республики Центральной Азии, объединенные в Единую электроэнергетическую сеть.

Годовая выработка электроэнергии в конце 80-х годов составляла 17,5 миллиардов киловатт-часов. Для сравнения: в 2016 году в Таджикистане произведено около 17,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, то есть годовая выработка снизилась на 200 миллионов киловатт-часов. Потребности же страны в электроэнергии за этот период существенно выросли. Доказательством тому может служить хотя бы тот факт, что численность населения республики за последние 25 лет увеличилась на более чем 3 миллиона человек.

Транспорт

На досоветской территории Таджикистана фактически не было приемлемых дорог. Большинство горных селений было отрезано от внешнего мира почти круглый год. Лишь летом сообщение поддерживалось по узким и опасным горным тропам.

За годы советской власти строители про­ложили тысячи километров автомобильных и железнодорожных магистралей. Дороги взби­раются даже на малодоступный Памир, и среди них одна из самых высокогорных дорог ми­ра - шоссе Ош — Хорог — Душанбе.

Широкое дорожное строительство на территории Таджикистана началось еще в 20-е годы: в 1929 году была введена в эксплуатацию железная дорога Душанбе - Термез, в 1933-34 гг. сооружен автомобильный тракт Ош - Хорог, в 1940-м – Душанбе - Хорог.

К концу 80-х годов практически все населенные пункты республики были связаны между собой автомобильными дорогами, большинство из которых имели твердое покрытие.

Во время гражданской войны многие дороги были частично разрушены.

Только на восстановление небольшой части проложенных еще во времена Советского Союза автодорог правительству Таджикистана пришлось привлечь международные и иностранные кредиты и гранты в размере около 1 миллиарда долларов.

От автора

Относительно советского прошлого в таджикском обществе сегодня бытуют различные мнения. В частности, некоторые люди считают, что установление советской власти на территории Центральной Азии в определенной степени привело к дальнейшему замедлению развития региона, в том числе Бухарского эмирата, который, по их утверждениям, обладал большим экономическим потенциалом. Конечно, любое мнение имеет право на существование. Однако маловероятно, что эмират при всем своем потенциале направлял бы на свою восточную окраину, где в основном проживали горные таджики, какие-нибудь значительные инвестиции.