Масштабный розыгрыш 5-ти путёвок в Италию на Матч "Ювентус – Барселона», в котором участвовали гости центра обслуживания и посетители сайта компании «Формула 55» был проведен 5 ноября.
5 победителей в день проведения матча 22 ноября увидели «Ювентус-Барселона» на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине, где проходил матч группового этапа Лиги чемпионов.
«В первую очередь нам очень понравился культурный центр северной Италии. Для меня это была самая незабываемая поездка из всех тех, которые я совершал ранее. Стадион в Турине мне показался лучше, чем стадион «Маракана» в Бразилии, но его можно сравнить с «Альянц Ареной» в Мюнхене. Я побывал на многих матчах в таких городах как Дубай, Австралия, Бразилия, благодаря компании «Формула 55». На этот раз все прошло впечатляюще, особенно удивило, как болеют фанаты «Ювентуса», атмосфера на стадионе», - рассказал о своих впечатлениях один из победителей Фозил Хабибов.
Также своими впечатлениями поделился другой победитель Хуршед Холов.
«Невероятно красивый исторический город, нам удалось за два дня пройти часть его достопримечательностей. Мы сходили в Египетский музей в Турине, повидали Колизей, который является памятником архитектуры Древнего Рима, самое главное получили положительный заряд от самого матча. Отдельную благодарность хочется выразить букмекерской компании «Формула 55» за невероятную возможность быть намного ближе к спорту», - сказал он.
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