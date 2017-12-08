Призыв члена Союза адвокатов Таджикистана оказать бесплатную юридическую помощь населению, находит поддержку среди юристов республики.

Юсупов призвал через социальные сети своих коллег и юристов правозащитных организаций страны 8 декабря оказать однодневную бесплатную юридическую помощь населению.

«Многие жители, особенно, люди с низкой заработной платой, не могут получить необходимую им юридическую консультацию. Поэтому я призвал коллег, сотрудников юридических контор прийти на помощь нуждающимся», - сказал адвокат 7 декабря.

По его словам, если в пятницу каждый адвокат примет двух клиентов бесплатную юридическую помощь получат более тысячи жители страны.

Многие адвокаты и сотрудники правозащитных организаций откликнулись на этот призыв.

Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов в интервью «АП» заявил, что идея Юсупова заслуживает внимание и поддержки.

«Когда большинство населения Таджикистана живет за чертой бедности и не имеет простое представление о юриспруденции, идея оказании правовой помощи населению на безвозмездной основе очень своевременная», - отметил Хакимов.

Рахматилло Зоиров, председатель Социал-демократической партии Таджикистана и практикующий адвокат заявил, что не раз сталкивался с ситуацией, когда бесплатная правовая помощь была просто необходима.

«Многие люди не могут доказать свою правоту из-за того, что у них нет денег и они не могут позволить себе нанять опытного адвоката. Лично я каждый день оказываю бесплатную помощь одному из клиентов. Я поддерживаю призыв Юсупова, но считаю, что было бы лучше, если адвокаты оказывали такую помощь, скажем, раз в неделю или раз в месяц», - говорит Рахматилло Зоиров.

День бесплатной юридической помощи приурочен ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря по решению ООН.