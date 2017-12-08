Минэкономразвития и торговли Таджикистана надеется на повышение эффективности экономики страны посредством развития свободных экономических зон. В Таджикистане существуют четыре таких зон, которые были созданы еще девять лет назад.

Выступая в ходе прошедшего на днях в Душанбе Экономического форума Специальной программы ООН для Центральной Азии (СПЕКА), министр экономического развития и торговли РТ Неъматулло Хикматуллозода отметил, что инновационная деятельность всех социально-экономических секторов страны направлена на развитие и укрепление экспорта и импортзаменяющих товаров. Мероприятие было посвящено теме «Инновации для достижения Целей устойчивого развития в регионе СПЕКА».

Он подчеркнул, что министерство разработало и утвердило Программу содействия экспорту и импортзамещению РТ с учетом всех существующих возможностей улучшения экспортной ситуации в ключевых секторах экономики, таких как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, услуги и другие.

По словам министра, одним из путей инновационного развития страны является развитие свободных экономических зон республики, и в этой связи были созданы четыре свободные экономические зоны - «Сугд», «Дангара», «Пяндж» и «Ишкошим».

Он считает, что СЭЗ «Сугд» и «Дангара» добились определенных успехов, а продукция, выпускаемая с использованием новых инновационных технологий, продается на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним, формирование этих четырех таджикских свободных экономических зон (СЭЗ) началось еще в 2005 году. В 2008 году было официально объявлено о создании этих зон.

Расположенная на территории ГБАО СЭЗ «Ишкошим» фактически бездействует.

На СЭЗ «Пяндж» (Хатлонская область) пока лишь выполняются строительные работы. На данный момент функционируют только два СЭЗ – «Сугд» и «Дангара».

На территории СЭЗ «Сугд» (Согдийская область) до настоящего момента зарегистрировано 23 предприятия, из которых 20 – местные, а 3 – СП (Таджикистан-Польша, Турция, Китай).

Однако фактически в этом году работали только 8 из этих предприятий. Произведенная ими продукция за 10 месяцев нынешнего года составила около 65 миллионов сомони (чуть более 7 миллионов долларов).

Еще 7 предприятий функционируют в СЭЗ «Дангара», расположенной в одноименном районе Хатлонской области. Этими предприятия за 10 месяцев 2017 года произведено продукции на сумму около 16 миллионов сомони.