Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о сотрудничестве стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в борьбе с хищениями авто и обеспечении их возврата, передает CA-News.

Соглашение было подписано в Москве в ноябре 2005 года. Документ будет регулировать вопросы взаимодействия стран СНГ в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с хищением автотранспортных средств, розыске и обеспечении их возврата. Соглашение содержит нормы, направленные на объединение усилий стран в борьбе с угонами и хищениями авто.

При этом соглашение подлежит ратификации с оговоркой: "Республика Казахстан не считает себя связанной положением пункта 1 статьи 13 Соглашения в случаях возврата в Республику Казахстан автотранспортных средств, которые ранее были ввезены на таможенную территорию Республики Казахстан в нарушение таможенного законодательства Республики Казахстан без уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов". Как ранее сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, если Казахстан возвращает угнанную автомашину и выясняется, что она ранее была ввезена в республику нерастоможенной, владелец должен будет оплатить все таможенные расходы.

Ратификация соглашения позволит облегчить взаимодействие компетентных органов стран Cодружества, заключил Касымов.

