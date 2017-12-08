Серебряный призер чемпионата и обладатель Кубка Таджикистана футбольный клуб «Худжанд» в качестве домашней арены на ответный матч раунда плей-офф Кубка АФК-2018 указал на стадион «20-летия Независимости Таджикистана», который вмещает 25 тысяч зрителей.

В качестве запасного стадиона на домашние матчи Кубка АФК вице-чемпион Таджикистана заявил Центральный стадион Гиссара, сообщает официальный сайт ФФТ.

Ранее на главном стадионе Худжанда уже проводились матчи Кубка АФК – в 2013 году кулябский «Равшан» и турсунзадевский «Регар-ТадАЗ» проводили свои домашние поединки группового этапа в Худжанде. Кроме того, на худжандской арене в 2012 году сборная Таджикистана сыграла со сборной КНДР (1:1) в рамках отборочного турнира Чемпионата мира-2014.

Чемпион Таджикистана столичный «Истиклол» начнет свое выступление в розыгрыше Кубка АФК-2018 с домашнего матча. Соперником душанбинского клуба в первом туре группового этапа будет победитель пары плей-офф.

В случае если обладатель Кубка Таджикистана «Худжанд» сможет пробиться в групповую стадию турнира, то «Истиклол» в дебютном поединке в Кубке АФК-2018 7 марта сыграет против худжандцев.

Помимо «Истиклола» с групповой стадии турнира в борьбу вступят чемпион Кыргызстана ошский «Алай» и победитель чемпионата Туркменистана, который определится на днях. Еще один участник группового раунда в Центральной зоне станет известен по итогам игр плей-офф.

«Худжанд» в Кубке АФК-2018 начнет играть с раунда плей-офф. Его соперником на этой стадии турнира будет победитель предварительного раунда, где встретятся обладатель Кубка Кыргызстана бишкекский «Дордой» и серебряный призер чемпионата Туркменистана. Свой первый матч в рамках плей-офф Кубка АФК «Худжанд» проведет на выезде 13 февраля, а ответный поединок проведет 20 февраля в Худжанде.

Групповой этап Кубка АФК-2018 в Центральной зоне начнется 7 марта, а завершится 16 мая. В следующую стадию турнира выйдет только победитель группы. После завершения группового этапа будут сыграны интерзональные полуфиналы и финалы, а затем уже главный, финальный поединок, который пройдет 27 октября.

Азиатская футбольная Конфедерация 7 декабря объявила об увеличении призовых фондов в клубных турнирах – в Лиге чемпионов и Кубке АФК со следующего сезона. Теперь призовой фонд Лиги чемпионов АФК составит 6 миллионов долларов, а Кубка АФК – 2,25 миллиона.

Как сообщается на официальном сайте Азиатской футбольной Конфедерации, если в этом году победитель Лиги чемпионов АФК получил 3 миллиона долларов, а финалист – 1,5 миллиона, то в следующем сезоне триумфатору главного турнира Азии достанется 4 миллиона долларов, а команда-финалист заработает 2 миллиона.

Победитель Кубка АФК-2018 получит 1,5 миллиона долларов, а финалист турнира – 750 тысяч. В 2016- 2017 годах призовой фонд второго по значимости клубного турнира Азии – Кубка АФК – составлял 1,5 миллиона долларов, из которых победителю доставалось 1 миллион, а проигравшему финалисту – 500 тысяч.