Сервис YouTube опубликовал список самых популярных видео 2017 года, которые суммарно посмотрели более 633 миллионов раз.

Первое место заняло выступление участника тайского шоу «The Mask Singer»; у него 181 миллион просмотров (WorkpointOfficial).

На втором месте оказались танцоры из Лос-Анджелеса, поставившие номер под «Shape of You» Эда Ширана. Клип музыканта попал в список самых популярных клипов, а выпуск Carpool Karaoke с его участием занял пятое место в топе самых просматриваемых видео ( KYLE HANAGAMI ).

В список также попала девочка-чревовещатель Дарси Линн Фармер, короткометражный мультфильм «В ритме сердца», странное видео музыканта Билла Уерца про историю мира, а также интервью профессора Роберта Келли, которое прервали дети, и обзор трюков с шариками для пинг-понга.

Также сервис опубликовал топ самых популярных музыкальных видео. В России больше всего смотрели клип «Грибов» «Тает лед», в мире — «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Помимо Грибов в российский топ попали клипы группы «Время и Стекло», Эльдара Джарахова, «Ленинграда», Светланы Лободы, рэпера Фараона, а также дуэта блогера Юрия Хованского и певца Дмитрия Маликова.