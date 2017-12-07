АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

8 декабря в суде столичного района Сино продолжится судебное слушание по исковому заявлению о взыскании компенсации морального вреда за неэффективное расследование по уголовному делу, связанному со смертью 23-летнего жителя Вахдата Умара Бободжанова.

8 декабря с 15.00 до 17.00 в здании бизнес-центра «Вефа» состоится церемония вручения дипломов адвокатам и другим активистам за вклад в продвижении прав человека в области свободы от пыток в Таджикистане.

8 декабря - День открытых дверей Международной Организации Миграции в Таджикистане. Офис МОМ в Душанбе по адресу: ул. Азизбеков, 22а, второй проезд. С 11:00 до 13:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ДЕКАБРЯ

1965 – Вступил в строй крупнейший в республике Душанбинский молочный комбинат

1991 – Советский Союз прекратил свое существование. Президенты России (Ельцин), Украины (Кравчук) и председатель Верховного Совета Беларуси (Шушкевич) денонсировали Договор о создании СССР.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ДЕКАБРЯ

1919-1985 – родился госслужащий Бобо Махкамов

1949 – родился режиссер, композитор и певец, Народный артист Таджикистана Мирзоватан Миров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем -2+3.

По районам республиканского подчинения - Облачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 13-18 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.

По городу Душанбе - Облачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 8-10 тепла.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ МЕСЯЦА: НОЯБРЬ 2017

1 ноября – Вопросы сотрудничества Таджикистана и России в вопросах безопасности обсуждены в Душанбе на встрече Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и Эмомали Рахмона.

2-3 ноября – Договор о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Туркменистаном подписан в Душанбе по итогам переговоров президентов двух стран Эмомали Рахмона и Гурбангулы Бердымухаммедова. Туркменистан стал четвертым государством, с которым Таджикистан заключил Договор о стратегическом партнерстве. Ранее такие же документы были подписаны с Россией, Китаем и Казахстаном.

3 ноября – Комитет по делам религии Таджикистана распорядился отстранить от должностей имам-хатибов тех, кто получил религиозное образование за пределами государства. Сам муфтий Саидмукаррам Абдукодирзода от должности отстранен не будет, хотя также имеет зарубежное религиозное образование;

- Государственное финансирование девяти видов единоборств в Таджикистане прекращается: они попадают под запрет. Впредь в спортивных учреждениях, финансируемых государством, запрещается организовывать группы по профессиональному боксу, греплингу, универсальным боям, смешанным боям (MMA), К-1, рукопашным боям, профессиональным боям, нью-фулл контакту и панкратиону.

4 ноября – Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы компании «Хафт бурдж» Саидхомида Махмудова, одного из родственников бывшего мэра города Душанбе и председателя верхней палаты парламента Махмадсаида Убайдуллоева.

5 ноября – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четвертый раз вошел в список 500 самых влиятельных мусульман планеты. Также в списке фигурирует глава Совета улемов Таджикистана Сайидмукаррам Абдулкодирзода. Список The Muslim 500 публикуется ежегодно с 2009 года.

6 ноября – Эмомали Рахмон открыл после реконструкции парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни в Душанбе.

7 ноября – Предварительные договоренности относительно поставок узбекского природного газа в Таджикистан достигнуты газораспределяющими компаниями двух стран в ходе переговоров, прошедших в столице Узбекистана.

8 ноября – Около двухсот граждан Таджикистана были сняты с трех поездов, следовавших из Москвы в Душанбе и Худжанд. Посольство Таджикистана в России направило в МИД РФ ноту;

– Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф встретился с руководством Таджикистана и открыл новое посольство Ирана в Душанбе;

- Молодежная сборная Таджикистана (U-19) под руководством главного тренера Мубина Эргашева выиграла в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Азии-2018 команду Узбекистана со счетом 1:0.

9 ноября – Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение, согласно которому торговые точки, возведенные вокруг ликвидированного в начале октября городского рынка «Шохмансур», будут снесены.

10 ноября – Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали ознакомились с проектом реконструкции Варзобского озера, строительства нового автомобильного терминала на северо-востоке Душанбе и нового дома отдых «Дуои модар», который построит компания «Сафед-Дара».

10-20 ноября – В Таджикистане на пяти полигонах прошли Антитеррористические учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

11 ноября – Власти афганской провинции Бадахшан обвинили таджикских пограничников в убийстве мирных афганцев.

13 ноября – Умед Давлатзода освобожден от должности заместителя министра экономического развития и торговли.

14 ноября – Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани по поводу произошедшего землетрясения на границе с Ираком, унесшего жизни около 500 человек.

15 ноября – Нижняя палата парламента РТ принял сегодня закон РТ «О Государственном бюджете республики на 2018 год» и прогнозных показателях Госбюджета на 2019-2020 годы.

16 ноября – В Таджикистане во второй раз отметили День президента.

17 ноября – Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Юрий принял участие в активной фазе учения КСОР ОДКБ на полигоне «Харбмайдон» на юге Таджикистана.

– Президент сдал в эксплуатацию в городе Истиклол (бывший Табошар) металлургическое предприятие таджикско-китайской горнопромышленной компании: на чушке свинца, произведенной в истории Таджикистана впервые, Эмомали Рахмон поставил знак №1.

18 ноября – В Худжанде с участием президента открыт Национальный комплекс «Центр плова». Комплекс построен по заказу семьи Таджибаевых с участием подрядчика «Доро Инвест». На строительство нового комплекса потрачено 3 млн 300 сомони.

19 ноября – Эмомали Рахмон принял участие и выступил на торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине 16-й сессии Верховного совета. Оно прошло во Дворце Арбоб в Согде.

20 ноября – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял в столичном Дворце нации верительные грамоты новоназначенных в Душанбе послов восьми стран мира.

21 ноября – Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана обязал все государственные радиокомпании проводить литературные чтения произведений президента страны Эмомали Рахмона.

22 ноября – Азиатский банк развития выделил свыше 50 миллионов долларов бюджетной поддержки Таджикистану.

23 ноября – Эмомали Рахмон назначил нового заместителя главы МИД Таджикистана и снял своего зятя с поста генконсула в Москве Ашрафа Гулова.

24 ноября – В Согдийской области задержан сотрудник одела УМВД города Худжанда с более 80 кг наркотиков;

- В Таджикистане День флага отметили массовой зарядкой и велопробегом.

25 ноября – Худжандский горсуд приговорил известного кардиохирурга Абдумалика Саломова к 5 с половиной годам лишения свободы.

26 ноября – Президент Таджикистана направил телеграмму соболезнования президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттаху Халилу ас-Сиси по поводу произошедшего теракта в мечети, который унес жизни более 300 человек.

27 ноября – В Таджикистан с трехдневным визитом прибыл заместитель командующего сухопутными силами Центрального штаба армии США, генерал-лейтенант Теренс Мак Кенрик.

28 ноября – Таджикский писатель, драматург Абдугаффор Абдуджаббор написал первую театральную пьесу «Назаркарда» (Избранный) о президенте республики Эмомали Рахмоне.

29 ноября – Эмомали Рахмон освободил от должностей директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики Ибодулло Курбониёна, главу Службы ветеринарного контроля Минсельхоза Таджикистана Шерали Вазирова и начальника Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава Холмахмад Каримзода. И сделал выговоры за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей председателю Налогового комитета Нусратулло Давлатзода и начальнику Таможенной службы Абдуфатоху Гоибу.

30 ноября – Эмомали Рахмон принял участие в работе очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.