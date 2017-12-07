Республиканский Центр дополнительного образования при министерстве образования и науки Таджикистана и общественная организация «Точи Нурафшон» при технической поддержке ЮНИСЕФ 6 декабря в Вахдате открыли вторую «Инновационную лабораторию» при Центре дополнительного образования города.

Инновационная лаборатория - это платформа для приобретения подростками новых навыков и знаний, которые помогут им подготовиться к плавному переходу от школы к независимому и профессиональному будущему. В рамках Инновационной лаборатории реализуется обучающая программа «АПШИФТ (UPSHIFT)».

Первая «Инновационная лаборатория» подобного типа в стране была запущена, как пилотный проект при Центре дополнительного образования в районе Сино г.Душанбе. Около 250 девочек и мальчиков проявили интерес и подали заявки на участие в программе.

В результате были выбраны 9 команд для участия и прошли обучающий курс «АПШИФТ». В данный момент команды разрабатывают и реализовывают свои проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем с помощью менторов Инновационной лаборатории.

В рамках программы «АПШИФТ» подростки из разных слоев населения, в том числе уязвимых групп, на протяжении 4 месяцев будут обучаться навыкам использования современной технологии, необходимой для разработки и реализации общественно-значимых проектов. Данная программа предоставит подросткам возможность приобрести не только навыки, но и получить профессиональный опыт и знания в области социального предпринимательства и программирования путем нахождения решений социальным проблем.

Дальнейшие планы организаторов - открыть «Инновационные лаборатории» и в других регионах страны, чтобы подростки и молодежь страны, включая ребят из уязвимых групп, из сел, детей с ограниченными возможностями, могли получить все обязательные навыки, могли быть подготовленными к независимой, профессиональной жизни, быть молодыми новаторами, которые вносят свой вклад в развитие общества.

Обучающая программа «АПШИФТ (UPSHIFT)» является наилучшей практикой, реализованной ЮНИСЕФ в 8 странах мира, включая Косово, Черногорию, Ливан, Иорданию, Вьетнам и др. Она признана правительствами многих стран, Всемирным Банком и другими международными институтами, как эффективная модель обучения подростков важным и востребованным профессиональным навыкам.