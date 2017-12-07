Таджикский эксперт предлагает решение - разделить страну на регионы со своими лидерами, парламентами и правительствами. Но при этом в Конституции сохранить принцип неделимости Афганистана.

Ситуация в Афганистане с каждым днем становится все безнадежнее.

В 2014 - 2017 гг. в системе региональной безопасности произошли существенные изменения. Они были связаны с целым рядом факторов:

1. Вывод войск из Афганистана в целом привел к ухудшению безопасности в стране.

2. Политический кризис в стране после президентских выборов в 2014 году еще более усилился.

3. Неспособность правоохранительных структур Афганистана, несмотря на заявления руководства НАТО и страны, защитить страну от радикальных сил после вывода иностранный войск.

4. Транзит нестабильности с юга и востока на север страны в результате крупномасштабных войсковых операций армии Пакистана в зонах афганских племен в северных пакистанских провинциях, которые привели к выдавливанию базировавшихся там боевиков и перемещению их на север Афганистана.

5. Возникновение в результате транзита нестабильности с юга на север и перемещения боевиков различных слухов о причастности неких внешних сил к дестабилизации Севера Афганистана. Их связывали с активизацией России в контексте вмешательства во внутренние дела Украины и в конфликт в Сирии, с намерением создать дополнительную проблему в Центральной Азии.

6. Появление новой радикальной группировки – «Исламское государство» и присяга на приверженность идеям ИГ представителей Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и некоторых талибских группировок.

7. Новый президент США во время предвыборной гонки обещал, что после прихода к власти главными приоритетами его политики станет ограничение военных расходов и сосредоточение на внутренних проблемах в американской экономике.

Эксперт предлагает дать четырем регионам страны особые полномочия со своей столицей в каждом из них. А также выбрать из числа региональных лидеров глав этих регионов и передать всю полноту власти в их руки.

Он критиковал участие США в афганской войне, но объявил о новой стратегии Америки в этой стране – о необходимости делегировать большие полномочия местным командирам. Он также заявил, что американцы больше не будут заниматься в Афганистане “созданием нации“, а станут “убивать террористов”, что еще более обостряет ситуацию и показывает, настолько на самом деле далеки перспективы урегулирования афганского кризиса.

Что будет?

Есть несколько сценариев развития событий на афганском направлении. В том числе:

1. Произойдет наращивание войск и усиление бомбардировок в ходе войсковых операций против талибов. Опыт предыдущих лет показывает, что это приведет к большим потерям среди мирного населения и в то же время укрепит позиции талибов и еще более увеличит их численность и число их сторонников. То есть история повторится по примеру середины 80-х годов. С той лишь разницей, что тогда были Советские войска и бомбили они моджахедов.

Афганистан превратится для американцев во второй Вьетнам, и в конце они с позором покинут эту страну.

2. Вероятно дальнейшее укрепление афганской армии и ее правоохранительных структур. Одновременно будут использованы различные площадки – формат: Россия, Китай, Пакистан и Афганистан; США, Пакистан, Афганистан, а также формат 6+1.

Необходимо использовать влияние таких стран, как Пакистан, Иран, Турция, Индия, Саудовская Аравия, Россия и Китай, каждая из которых по отдельности имеет влияние на различные военно-политические группировки внутри Афганистана. Это в конечном счете может дать желаемый результат.

3. Третий сценарий исходит из заинтересованности США в вялотекущем конфликте в Афганистане для обкатки своей армии и испытания новых видов оружия на поле боя, а также удержания региона в страхе в своих геополитических целях.

Эту ситуацию используют различные экстремистские и террористические группы, в том числе ИГ, для сохранения и наращивания своих сил. «Исламское государство» потеряло территории в Ираке и Сирии, поэтому Афганистан, который по территории больше Сирии и Ирака, вместе взятых, и где много горных ущелий, удобных для партизанских групп, станет убежищем для боевиков ИГ из бывших республик Советского Союза, которых, по некоторым данным, более 6,5 тысяч. А это уже прямая угроза всей Центральной Азии.

Что можно изменить?

Решить афганский конфликт непросто, но все же указывается несколько путей.

Поскольку конфликт первоначально имел идеологический характер, а уже потом приобрел этноконфессиональный и межплеменной, некоторые аналитики предлагают разделить Афганистан между четырьмя основными этносами: пуштунами, таджиками, хазарейцами и узбеками.

Но эту идею никто ни внутри Афганистана, ни в соседних государствах не поддерживает, поскольку это может создать еще больше проблем.

Второй путь - превращение Афганистана в федеративное и конфедеративное государство - тоже имеет свои сложности, поскольку народы и этносы Афганистана живут смешанно и отделить их по признаку национальности на территории очень сложно.

Есть еще один вариант решения афганского кризиса. Это использование опыта Испании в решении баскского кризиса внутри страны, то есть разделение страны на регионы с учетом особенностей и наделение этих регионов большей самостоятельностью в области экономики, образования, финансов, в социальных вопросах. Создание местных парламентов и правительства. То есть разделить по признаку федеративных и конфедеративных отношений, но сохранить при этом в конституции страны принцип неделимости Афганистана как гарантию его стабильности и единства в будущем.

Для реализации этого варианта есть все предпосылки.

Север страны, который состоит из 7 областей, можно выделить в один регион, сделав его центром город Мазари-Шариф; выделить северо-западные и западные территории, которые состоят из 6 областей, сделав центром город Герат.

Центром Юга страны, который состоит из 8 областей, может стать Кандагар, а Востока – Джелалабад. Центральные области можно разделить на две части: центром одной будет столица страны город Кабул, центром другой, в связи с конфессиональной особенностью, – город Бамиан.

Для разрешения всех проблем, включая разоружение и уничтожение неподконтрольных группировок, нужно назначить из числа региональных лидеров глав этих регионов и передать всю полноту власти в их руки.

В то же время все государства, имеющие возможность влияния на внутриафганский кризис, должны всячески помогать этим руководителям в разрешении кризиса. Лидеры, которые смогли бы восстановить контроль в этих регионах, в Афганистане имеются. Например, Атто Мохаммад Нур и генерал Дустум на севере, Туран Исмаил-хан на северо-западе и другие.

Одновременно сохранятся интересы всех региональных и геополитических игроков в Афганистане в лице этих регионов. И тогда, может быть, появится возможность разрубить этот афганский «гордиев узел» и восстановить долгожданный мир на афганской земле.