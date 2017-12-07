Около 3,3 тонны наркотиков изъято в Таджикистане в ходе операции «Кукнор-2017» (Мак-2017), проходившем в стране в период с 20 мая по 30 ноября, сообщает центр общественных связей Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана.

Итоги операции «Кукнор-2017» были подведены накануне в АКН РТ в Душанбе.

Было отмечено, что двухэтапная антинаркотическая операция проводилась, в целях выявления и уничтожения незаконных посевов и площадей произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также выявления и пресечения фактов незаконного оборота наркотиков на территории республики. В этих же целях во всех регионах республики были установлены стационарные посты и выставлены мобильные группы на основных маршрутах незаконной транспортировки наркотиков.

В операции были задействованы сотрудники министерств внутренних дел, юстиции, здравоохранения, культуры, ГКНБ, Комитетов по охране окружающей среды, по телевидению и радиовещанию, Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, АКН, Таможенной службы, представители органов исполнительной власти ГБАО, Хатлонской и Согдийской областей, города Душанбе, а также районов республиканского подчинения.

Всего же за этот период в республике в ходе проведения операции «Кукнор-2017» из незаконного оборота изъято 3 тонны 292 кг 762 грамма наркотических средств, в том числе, около 33,5 кг героина, более 656,5 кг опия-сырца, почти 2 тонны 74,5 кг гашиша, 528 кг каннабиса.

В рамках операции с целью профилактики наркомании были проведены культурно-массовые, спортивные, профилактические и разъяснительные мероприятия среди различных слоёв населения.

