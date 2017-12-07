Интерес к российскому образованию, как наиболее популярному внутри региона СНГ, в большей степени демонстрируют жители Таджикистана, говорится в исследовании Евразийского банка развития.

По данным Центра интеграционных исследований ЕАБР, 36 процентов респондентов в Таджикистане желали бы получить образование в России.

Вместе с тем отмечается, что в Таджикистане доля респондентов, желающих получить образование в России, сократилась за последние два года почти на четверть.

Население СНГ чаще всего предпочитает образовательные услуги стран дальнего зарубежья, прежде всего ЕС, чем соседних по региону стран.

«Это характерно, в первую очередь, для Армении, Молдовы, Беларуси и России. Кроме того, на протяжении последних 3 лет две трети россиян выражают отсутствие интереса к получению образования за рубежом для себя или своих детей. Отсутствие намерений в получении зарубежного образования демонстрирует также большинство жителей Беларуси», - подчеркивают аналитики Центра.

В прошлом году в российских вузах училось более 14 тысяч студентов из Таджикистана.

В 2017-м заявки на обучение по программам бакалавриата подали около 5 тысяч таджикистанцев. Самыми популярными направлениями обучения стали экономика, юриспруденция и медицина.

Квота (за счет федерального бюджета России) на поступление в российские вузы для Республики Таджикистан в этом году составляет 600 мест.