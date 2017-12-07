В кадре Брайан Мартин, владелец канадской компании Asian Mountain Outfitters ("Азиатская охотничья экипировка") хвастается охотой всей его жизни. Сейчас охотник находится в Таджикистане, он уже убил краснокнижное животное Марко Поло.

Видео выставлено на странице сообщества охотников Argali в Фейсбук.

Между тем, люди в соцсетях рекомендуют журналистам провести расследование, насколько законно было убито животное. Защитники животных считают это кощунством, хотя по законам Таджикистана убийство Марко Поло не возбраняется. Только плати деньги.

Охота на животных осуществляется в Таджикистане на платной основе в порядке, установленном правительством республики.

По данным Комитета по охране окружающей среды РТ, в этом году по квоте, утвержденной правительством республики, был разрешен отстрел 85 единиц баранов Марко Поло, цена лицензии на каждого из которых составляет 45 тысяч сомони. По данным Комитета на середину лета 66 из 85 баранов Марко Поло в Таджикистане уже было отстрелено. Это принесло прибыль государству в размере 3 миллиона сомони.

По данным комитета, в прошлом году, численность баранов Марко Поло достигала 23-25 тысяч, а винторогого козла, ареал которого находится в Таджикистане, Афганистане и Пакистане - 1,5 тысячи.

Квоты на 2016-2017 год, согласно данным Комитета, составляли: архары – 85, винторогий козел (мархур) – 7, бухарский горный баран (уриал) – 3, бурый медведь – 10.

По словам начальника отдела госконтроля за охраной растений и животных Комитета Абдукодира Маскаева, на 2018 год планируется утвердить квоту на отстрел 85 особей баранов Марко Поло, 12 винторогих козлов - мархуров, трех бухарских уреалов и до десяти бурых медведей. «Впрочем, отстрел медведя разрешается в случае угрозы его нападения на человека», - уточнил чиновник.

Между тем, цены на законный отстрел не поменялись. Приобретая лицензию, охотники могут на законной основе поохотиться на архара "Марко Поло" за 45 тысяч сомони, а на винторогого козла – за 223 тысячи.

Ежегодно за счет охоты на редкие виды животных бюджет страны пополняется на 5 миллионов сомони.

Между тем, в 2016 году за незаконную охоту на Марко Поло в Мургабском районе ГБАО было оштрафовано трое граждан Таджикистана на общую сумму $50 тыс.

Убийство ради спасения?

Почему в Таджикистане дают лицензию на убийство краснокнижных животных "АП" ранее объяснял кандидат биологических наук, председатель Ассоциации охотников Таджикистана Алихон Латифи:

- У каждой фирмы, которая предоставляет охотничьи услуги, есть свои территории, на которых они обязаны сохранять естественную среду обитания, без этого существование животных просто невозможно. Это очень кропотливая и тяжелая работа, и мы ведь не альтруисты, это - бизнес, и, сохраняя естественную среду обитания, мы, таким образом, выращиваем трофейных животных, которые будут интересны охотникам. Трофейные – это особи от семи лет и старше. И чтобы животное достигло такого возраста, нужно охранять территорию, на которой оно проживает.

- Охранять от браконьеров?

- Браконьеры приносят много неприятностей, но это не самые главные неприятности. Гораздо хуже, когда нарушается естественная среда обитания животных, когда уничтожается их кормовая база. Чтобы этого не допустить, необходимы ограничения по выпасу домашнего скота; нужно следить за тем, чтобы не уничтожалась флора, и много чего еще.