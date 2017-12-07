На минувшей неделе в США прошло сразу два события, организованных таджикской диаспорой в этой стране – одно в Вашингтоне, другое в деловом центре страны – Нью-Йорке. В отличие от многих других национальностей, начавших осваивать Новый свет еще 200 лет назад и уже давно пустивших в Америке корни, таджикская диаспора делает здесь только свои первые робкие шаги. Постепенно на американской земле учатся и становятся на ноги таджикские врачи, артисты, банкиры, учёные, бизнесмены…

Вашингтон: EduGate Talks

В американской столице прошел 4-й, ставший уже традиционным, научный симпозиум, организованный Таджикско-американской культурной ассоциацией (ТАСА) при поддержке посольства Таджикистана в США. На этот раз организаторы решили изменить формат своего мероприятия и провести его по типу популярного видео-шоу TED – встречу назвали EduGate Talks.

Открыл симпозиум посол Таджикистана в Америке Фарход Салим, рассказавший участникам встречи о своём опыте дипломатической работы, о политике таджикского правительства по привлечению молодых кадров на государственную службу. В своем выступлении он подчеркнул, что каждый гражданин Таджикистана за рубежом, включая студентов, является «народным дипломатом», представляющим наш народ и страну, и призвал представителей диаспоры активнее знакомить американское общество с древними традициями и культурой таджикского народа.

Посол Таджикистана в США Фарход Салим.

Программист Шавкат Очилов был следующим спикером EduGate Talks. Закончив Университет Южной Алабамы по специальности «Информационные технологии», Шавкат за несколько лет сумел сделать успешную карьеру в США в качестве программиста. В частности, в его портфолио - разработка многих программных продуктов для мэрии Сан-Диего, разных подразделений города - Управления пожарной охраны, Казначейства, банков, системы здравоохранения и т.д. Шавкат посвятил свой рассказ тому, как правильно выбрать своё направление в огромном перечне современных компьютерных специальностей и как потом стать успешным программистом.

Программит Шавкат Очилов

Врач-стамотолог Фуркат Садыков, выпускник Таджикского медицинского университета, работающий в настоящее время в США, рассказал о своем опыте волонтёрской работы. Уже второй год подряд Шавкат в составе группы врачей-волонтеров ездит на пострадавшие от стихии острова Карибского моря, чтобы оказывать медицинскую помощь неимущим местным жителям.

​Стомотолог Фуркат Садыков​

«Большинство туристов приезжает на Ямайку в роскошные отели, купается в лазурном море, любуется закатом и не подозревает, что за стенами их отеля существует совершенно иная реальность, - рассказывает он. - Многие из местных жителей лишены элементарных условий жизни, не имеют света и воды, возможности получить медицинскую помощь или образование». По словам Фурката, волонтеры стремятся сделать жизнь этих людей лучше, но эта работа в свою очередь многое даёт и самим волонтёрам – очищает душу, помогает не потерять связь с реальной жизнью. «Ты даёшь людям, но и ты и получаешь!» - считает таджикский стоматолог-волонтер.

В качестве приглашённого спикера на симпозиуме выступила Хизер Морган (Heather Morgan), основатель проекта SalesFolk, специалист по так называемым «холодным продажам».

Хизер Морган

"Когда вы хотите найти новых покупателей для своих продуктов или услуг и рассылаете имэйлы, требуются определённые знания и техники, чтобы ваши письма не попадали сразу в спам”, - говорит Хизер. Она поделилась с участниками встречи своим опытом грамотных маркетинговых рассылок.

Подводя итоги EduGate президент Таджикско-американской культурной ассоциации Владимир Федоренко пообещал, что в скором будущем в интернете будет размещена полная видео-версия мероприятия, а сами встречи станут традиционными.

Нью-Йорк: как делать бизнес в Америке?

По случайному совпадению на следующий день аналогичное мероприятие прошло и в Нью-Йорке. Здесь тоже были спикеры, презентации и кофе-брейки, но было и одно существенное отличие – встреча была четко ориентирована на бизнес. Руководители Таджикско-американской ассоциации Нью-Йорка, решили сделать главной темой конференции вопрос «Как делать бизнес в Америке?», чтобы помочь нашим землякам начать собственное дело в новой стране, лучше ориентироваться в правовых вопросах и дать им возможность услышать опыт своих земляков, которые уже достигли определенных успехов в предпринимательстве.

Парвиз Латифзода, специалист по недвижимости, рассказал о своей жизни в Америке – о том как он прошел путь от водителя такси до подающего надежды менеджера по продажам недвижимости в деловом центре Америки.

Выступает Парвиз Латифзода

Другой выступающий Рауф Абдуджалилов закончил учёбу в американском университете и стал финансовым консультантом. Теперь он с партнерами предоставляет консалтинговые услуги клиентам – как получить кредит на приобретение жилья в различных финансовых институтах Америки.

Рауф Абдуджалилов

Ахмад Азизов приехал в Америку в 2011 года в качестве студента. Параллельно с учебой начал подрабатывать в ресторане быстрого питания Wafels & Dinges, а со временем открыл собственную компанию и имеет уже две точки питания.

Ахмад Азизов

Бизнесмен Далер Косымов делает бизнес в сфере нефтепродуктов. Вначале они с другом взяли в аренду одну автозаправку, изучили этот процесс изнутри. Дело пошло, теперь уже сам он взял вторую заправку, потом третью… В настоящее время Далер владеет и управляет сетью автозаправок и чувствует себя в этом бизнесе вполне уверенно.

Далер Косымов

Участники конференции с интересом познакомились с презентацией предпринимателя Фаридуна Мухторова, сына известного таджикского скульптора Шахриёра. Многие знают, что одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка является Центральный парк города. Ежегодно его посещают миллионы туристов, не случайно, здесь всегда стоят наготове сотни велорикшей, в том числе и граждан Таджикистана, готовых за определенное вознаграждение покатать туристов по огромному парку.

Создавая свою компанию, Фаридун решил использовать этот высокий спрос на велотуры. Он создал собственную туристическую компанию Fancy Apple, которая предоставляет туристам различные велосипедные туры по городу. Чтобы отличаться от многочисленных конкурентов, Фаридун заказал для своей компании специальные велосипеды с ярко-оранжевыми колёсами и придумал новую услугу – доставку велосипедов прямо в отель туристов.

Фаридун Мухторов

Если вы впервые в Нью-Йорке и не знаете где арендовать велосипед, вам достаточно позвонить в компанию Fancy Apple и через 10-15 минут велосипеды для вас и ваших друзей будут доставлены к дверям гостиницы. А если нужно, здесь же вас будет ждать и гид. У Фаридуна получилось – бизнес пошел, несмотря на то, что предприятие действует лишь первый год, оно уже вышло на самоокупаемость!

Умед Болтаев, выпускник знаменитого Колумбийского университета Нью-Йорка, в этот день был единственным спикером конференции, не имевшим отношения к бизнесу, но его рассказ был от этого не менее интересным и познавательным. Талантливый молодой химик, Умед рассказал своим соотечественникам о специфике научной работы, о том как делать карьеру в науке. А напоследок дал землякам совет: «Работа таксиста или водителя Uber, на первый взгляд многим кажется привлекательной – приносит определённые деньги и . Особенно, если у тебя нет другой специальности. Но в долгосрочной перспективе у неё нет будущего – ведь уже сегодня начинают выходить автомобили с автопилотом. Так что будем планировать свою жизнь с учётом долгосрочной перспективы!».