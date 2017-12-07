Президент США Дональд Трамп объявил о решении признать столицей Израиля Иерусалим. Трамп заявил, что велел Госдепартаменту начать подготовку переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, пишет Медуза.

«Я решил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал Трамп. По мнению президента США, «Иерусалим — не только сердце трех великих религий, но теперь и сердце одной из самых успешных демократий в мире».

«Сегодня мы наконец признаем очевидное: что Иерусалим — столица Израиля. Это признание реальности, не больше и не меньше», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал объявление Трампа «важным шагом в направлении мира». Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что США после этого решения не могут выступать посредником в палестино-израильских переговорах.

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что решение Трампа «открывает врата ада».

Mohammed Salem / Reuters / Scanpix / LETA Палестинцы сжигают флаги США и Израиля после объявления о решении Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря, сектор Газа

5 декабря, когда стало известно о намерении Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, во многих израильских городах и в секторе Газа прошли акции протеста, на которых палестинцы жгли американские и израильские флаги и портреты Трампа.

Израиль считает, что Иерусалим целиком входит в его состав и является столицей государства. Международное сообщество утверждает, что Восточный Иерусалим принадлежит Палестине и оккупирован Израилем. Из-за этого иностранные посольства, в том числе американское, расположены в Тель-Авиве.

Планы Дональда Трампа перенести посольство в Израиле в Иерусалим вызвали критику не только в Палестине (группировка ХАМАС объявила 9 декабря «днем гнева»), но и со стороны властей многих других стран, в том числе Великобритании, Турции и Ирана.

Конгресс США в 1995 году принял законопроект, согласно которому американское посольство должно было быть перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. Президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама отказались следовать ему, заявив, что этот вопрос находится в компетенции президента, а не Конгресса.

В Турции начались акции протеста из-за решения Трампа по Иерусалиму

В Турции начались акции протеста против решения президента США Дональда Трампа, признавшего Иерусалим столицей Израиля. Об этом вечером 6 декабря сообщило издание Express, на которое ссылается ИА Фергана.

Несколько сотен протестующих собрались у здания консульства США в Стамбуле. Они бросали в здание консульства монеты и другие предметы, выражая свое возмущение. Участники акции выкрикивали лозунги против Трампа, а также в поддержку мусульман и Палестины.

Кроме того, акция протеста состоялась у мечети Фатих в Стамбуле. По данным Anadoly Agensy, протестующие вышли на улицы в Анкаре и в других городах Турции. Всего, по оценкам агентства, в акциях приняли участие тысячи людей по всей стране. Полиция не препятствует протестующим.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал решение Трампа безответственным и подчеркнул, что оно противоречит международному праву.