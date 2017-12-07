Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Махмадсаид Убайдуллоев подписал постановление о созыве 13-й сессии верхней палаты парламента страны пятого созыва, которая состоится в Душанбе 21 декабря.

Члены верхней палаты парламента обсудят законы ранее принятые нижней палатой парламента республики - «О статусе столицы», «Об ограничении использования табачных изделий» и другие законодательные акты, сообщил «АП» помощник спикера верхней палаты парламента Навруз Курбонзода.



На сессии будут рассмотрены свыше 25 вопросов, в том числе вопрос о придании статуса поселка административному центру Таджикабадского района.