Вчера в Душанбе приступили к установке новогодней ёлки. Это событие настолько ошарашило душанбинцев, привыкших, что главный атрибут Нового года появляется в столице за день до праздника, что горожане собрались писать на имя нового мэра благодарственные письма.

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«АП» вспомнила другие яркие изменения в столице, которые произошли при Рустаме Эмомали.

Исчез «Зеленый базар»

В октябре мэр Душанбе Рустам Эмомали заявил о закрытии центрального рынка Душанбе «Шохмансур» («Зеленый базар»). Продавцов с рынка переселили в здание нового рынка «Мехргон».

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Появились новые остановки для общественного транспорта

Первую образцовую остановка общественного транспорта открыли в августе около чайхоны «Рохат». На остановке кроме сидячих мест для ожидающих пассажиров есть точки реализации прессы, электронных билетов общественного городского транспорта, электронное табло, на котором можно ознакомиться с маршрутами общественно транспорта в Душанбе, рекламное табло и городской телефон.

Всего в городе появится 36 таких остановок.

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Открылся телефон доверия

В октябре в мэрии Душанбе появился телефон доверия для граждан, на который можно посылать сообщения о недостатках благоустройства города. Сообщения принимаются через сети Viber или WhatsApp на номер 985-95-22-22.

Кроме того, жители Душанбе могут снимать на мобильные телефоны или на другие технические средства различные недостатки городского благоустройства и отправлять фото и видео на электронный адрес мэра города Dushanbe80@yahoo.com.

Власти Душанбе гарантируют анонимность авторов фото и видео.

В столице разрешили забивать скот в честь праздника Иди Курбон

Накануне праздника Иди Курбон, который в этом году отмечался в августе, Рустам Эмомали поручил главам столичных районов совместно с санитарными службами подготовить временные точки по убою и продаже скота на территории города. Ранее это было запрещено.

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В Душанбе запретили собирать деньги с родителей на ремонт школ и садиков

В июне мэр распорядился осуществлять ремонт школ и дошкольных учреждений за счет районных бюджетов. Главы четырех районов города получили соответствующее письмо.

«Эта мера направлена на предотвращение коррупционных явлений, незаконного сбора средств для ремонта школьных и дошкольных учреждений», - сообщали тогда в мэрии.

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Кстати, 11 декабря Рустам Эмомали выступит с отчетом о социально-экономическом развитии столицы за 11 месяцев 2017 года. В ходе очередной сессии Маджлиса мэр также расскажет о планах на 2018 год.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении своего старшего сына Рустама Эмомали мэром Душанбе 12 января 2017 года. Он занял место Махмадсаида Убайдуллоева, руководившего городом на протяжении 20 лет.

До этого 28-летний Рустам Эмомали, который является самым молодым генералом на пространстве СНГ, возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана.

Рустам Эмомали, один из девяти детей президента Таджикистана - выпускник Таджикского национального университета. Одно время он работал в комитете по инвестициям и госимуществу, а также был вице-председателем Союза молодежи страны.

В ноябре 2013 года Рустам Эмомали был назначен главой таможенной службы, а через два года назначен директором антикоррупционного агентства Таджикистана.

Рустам Эмомали является президентом Федерации футбола Таджикистана. Он также создал и остается совладельцем футбольного клуба "Истиклол".