Активисты объединения The Silence Breakers («Нарушители тишины»), ставшие авторами глобального флешмоба #metoo против сексуального насилия, победили в номинации «Человек года» по версии журнала Time.

В этой категории оказались женщины, которые обратили внимание на проблему сексуальных домогательств в различных сферах общественной жизни, в первую очередь - в шоу-бизнесе, пишет Лента.ру.

На декабрьской обложке появятся актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт и бывший инженер компании Uber Сьюзан Фаулер.

Они приняли активное участие в организации флешмоба и способствовали его мировому распространению после того, как были опубликованы результаты расследования о многочисленных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Движение запустила актриса Алиса Милано. Подруга прислала Алисе сообщение о домогательствах к ней. Всех, кто также стал жертвой непристойного поведения, актриса призвала поставить хэштег #MeToo и рассказать свою историю.

На втором месте после подсчета голосов оказался президент США Дональд Трамп, на третьем — генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Ранее по итогам онлайн-голосования читателей журнала Time на первом месте оказался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. За принца проголосовали 24% аудитории.

© РИА Новости / Алексей Дружинин

Наследный принц Саудовской Аравии возглавил созданный 4 ноября комитет по борьбе с коррупцией. На следующий день он распорядился задержать 11 членов правящей семьи и более сорока известных государственных деятелей, влиятельных экс-чиновников и бизнесменов по обвинению в отмывании денег, использовании служебного положения в личных интересах, заключении несуществующих сделок и получении взяток.

