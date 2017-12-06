АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- Важных событий на этот день не предусмотрено.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ДЕКАБРЯ

День работников финансовых органов

2001 - После длительного перерыва возобновилось железнодорожное сообщение между Таджикистаном и Россией.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ДЕКАБРЯ

1924 года – родилась актриса театра Туйди Бобиева

1936 года – родился математик Разиюлло Атохонов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 18-23 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 5-10 мороза, днем 4-9 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 11-16 мороза, местами до 18-23 днем 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 9-14 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, местами до 8-13 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 5-7 тепла.