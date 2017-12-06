Общеобразовательную школу №39 в кишлаке Лолазор Фархорского района, в которой учился погибший от пуль афганских наркоконтрабандистов начальника погранотряда Хайриддина Ахтамова, могут назвать его именем.

Все документы для этого уже подготовлены, и вскоре будут представлены районным депутатам и председателю Фархорского района Сулаймону Вализаде на рассмотрение, сообщил «АП» председатель джамоата Ватан, в который входит кишлак Лолазор, Илхом Кувватов.

Вечером 2 декабря на участке пограничной заставы №2 «Бахорак» пограничного отряда «Шуроабад» был предпринят вооружённый прорыв группы афганских наркоконтрабандистов вглубь территории Таджикистана. Контрабандисты открыли огонь по таджикским пограничникам, в результате перестрелки погиб командир погранотряда полковник Хайриддин Ахтамов, еще четверо военнослужащих получили ранения. Полковник был похоронен со всеми почестями на своей малой родине в Фархорском районе 3 ноября. Ему было 42 года.

Фото из семейного архива

«АП» побывала на родине погибшего полковника Хайриддина Ахтамова, и поговорила с его родными и односельчанами.

«Хайриддин был стеснительным человеком, всех уважал, мало разговаривал, - вспоминает о нем его дядя Мирзоахмад Сайдалиев. - Я помню, как в 1990 году сдавали новое здание школы №39, со всеми условиями: была спортплощадка с турниками, так вот Хайриддин с друзьями по утрам, а летом и по ночам, приходил сюда заниматься. Он любил и футбол. Парень он был очень дружелюбный: когда служил на Памире, или в Душанбе, или в Шуроабаде, всегда звал в дом своих одноклассников и сослуживцев».

Фото из семейного архива

Вспоминает дядя и еще одну черту племянника: он никогда не оставался глух к чужой боли. «Например, у нас в кишлаке есть два инвалида, так вот когда Хайриддин приезжал в родной кишлак, он всегда навещал их, помогал им по дому: что-то где-то отремонтировать, воды принести...», - рассказывает Мирзоахмад Сайдалиев.

Он рассказал, что полковник Ахтамов – выпускник Рязанского военного училища. «Он учился в Рязани вместе с покойным командиром подразделения «Альфа» ГКНБ РТ, полковником Рустамом Амакиевым, который погиб при исполнении долга. Они были друзьями, и после учёбы эта дружба у них продолжалась», - отметил дядя погибшего полковника.

Илхом Кувватов – односельчанин Хайриддина, тоже вспоминает о нем с теплотой: «Когда он служил в Душанбе, в тяжелые годы односельчане всегда ночевали у него дома, он всегда был гостеприимным. А во время призыва все наши призывники говорят, что они хотят служить именно в части, которой командует, и где служит Хайриддин Ахтамов. Это не шутка. Многие прошли школу мастерства Хайриддина. Он очень уважаемый человек был. Примером тому то, что на его похороны пришли все его сослуживцы: от солдата до офицера».

Фото из семейного архива

Содик Сафаров, первый учитель Хайриддина Ахтамова, рассказывает, что Хайриддин был прирожденный военный. «Я был его первым учителем, а затем и в старших классах тоже преподавал родной язык и родную литературу. С детства Хайриддин был тихим, очень терпеливым мальчиком, любил спорт. Может именно это и сыграло, что он выбрал военное дело. И можно сказать, сбылись его мечты…», - вспоминает педагог.

Он также рассказал, что в годы учебы Хайриддина Ахтамова в Рязани, а это было в трудные для Таджикистана годы гражданского противостояния, многие его односельчане были в миграции в России, в Москве, Хайриддин всегда по выходным приезжал к землякам, помогал решать их проблемы, даже покупал то, что им было не по карману.

Фото из семейного архива

Одноклассник и друг детства погибшего полковника Ахтамова Мирзохон Сайдалиев рассказал, что во время учёбы Хайриддин всегда участвовал во всех спортивных соревнованиях, представляя школу в районе и в области, и всегда был среди победителей.

«Когда он учился в военном училище в Рязани, это были тяжелые годы. За все годы учебы он всего трижды приезжал домой, на родину. Мы с ним вместе и еще трое наших сельчан поехали поступать, поступили, но все потом бросили учебу, а Хайриддин терпел до конца и с отличием окончил военное училище. Помню, как он однажды рассказывал о своем первом прыжке с парашюта… Было страшно, но потом был и второй, и третий», - вспоминает друг детства погибшего полковника.

...У погибшего полковника Хайриддина Ахтамова остались четверо детей, самом младшему из них - полтора года.