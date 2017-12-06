Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Международного олимпийского комитета о запрете российским спортсменам выступать под флагом своей страны. В частности, он заявил, что ни один спортсмен из Чечни не будет выступать под нейтральным флагом.

"Запад еще раз показал свое лицо, искаженное гримасой лицемерия, трусости и интриг. Отстранение России от участия в Олимпиаде — решение отнюдь не спортсменов, а подлость обрюзгших чиновников, — написал Кадыров в своем Telegram. — Спорт призван объединять народы, а не разрушать мир. Использовать спорт для личных политических интересов — слабость и трусость".

"Россиянам важно выступать под своим флагом, — продолжил глава Чечни. — У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей! У МОК страх, что российский триколор будет развиваться на Играх. Если такой страх у Запада вызывает наш флаг, то представляю как они дрожат при виде наших спортсменов".

"Политики должны соперничать с политиками, а спортсмены со спортсменами, логично же. Но главное сейчас не вдаваться в уныние, все это делает нас только сильнее. Россия спортивная держава и мы неоднократно это доказывали (орфография и пунктуация автора сохранены)", — добавил он.