Хорошо, если ваша фигура идеальна. Если она оставляет желать лучшего, а до новогодних праздников осталось чуть больше трех недель, а этого вполне достаточно, чтобы привести себя в форму. Но нужно применить «экстренные меры» в борьбе с лишним весом.

Не забываем, что человек, заботящийся о своем здоровье и красоте, не станет прибегать к диетам, потому что знает, что это – временная мера, которая повлечет за собой необратимый эффект возврата лишнего веса. Если ограничения в питании практикуются часто, клетки запоминают информацию и начинают накапливать жир даже при минимальном урезании рациона.

Знакома ситуация, когда во время очередной диеты удается немного похудеть, затем вес стоит на месте, а при малейшем нарушении или выходе из диеты стремительно возвращается с прибавкой? Значит, вы попали в ловушку. Поэтому не стоит откладывать вопрос о переходе на правильное питание и регулярные занятия спортом за последний момент. Но если уже так вышло, а привлекательно выглядеть все же хочется, возьмите несколько советов на вооружение.

За 3 недели до Нового года

По мнению многие фитнес-тренеров и диетологов, за это время вполне можно похудеть на 4-5 килограммов без особого вреда для здоровья. Это не потребует очень больших жертв с вашей стороны. Прежде всего, перейдите на рациональное и здоровое питание, не поддавайтесь искушению съесть продукты с большим количеством углеводов и соблюдайте следующие правила питания.

1. Уменьшите вашу привычную порцию еды на треть или даже наполовину. Ешьте в два раза медленнее, пережевывая пищу медленно – и вы заметите, что вполне насытились этой порцией.

2. По утрам, после того как вы встаете, выпивайте стакан теплой воды с ложкой меда и лимонного сока. Это помогает работе поджелудочной железы, активирует печень на сжигание жиров, ускоряет обменные процессы.

3. Ешьте часто и понемногу: яблоки, огурцы, 2-3 орешка, чтобы притупить голод и не набрасываться на еду в основные приемы.

4. Пейте много жидкости, чтобы организм быстрее выводил шлаки и продукты обмена веществ. Кофе и чай пейте только вне приемов пищи, не ранее чем через час после еды.

5. Запретите себе:

майонез, кетчуп, специи, уксус и избыток соли

сладости, сдобу, белый хлеб

продукты-полуфабрикаты, консервированные, маринованные блюда

фаст-фуд, жареное

колбасные изделия

картофель

6. Пищу, насыщенную углеводами, ешьте только до обеда. После 13 часов ваше питание должно быть растительно-белковым.

7. Ужинайте не позднее 7-8 часов вечера. Если вы ложитесь поздно, после последнего приема пищи до сна должно оставаться минимум 3 часа.

8. Дополните питание занятиями спортом через день в тренажерном зале или дома.

За 2 недели до Нового года

Спектр двухнедельных диет достаточно широк. Выберите такую, которая не вредит здоровью. Если диеты вам соблюдать сложно, воспользуйтесь принципами питания, описанными выше. В этом случае, конечно, потеря веса будут не столь ощутимой, но вы избавитесь от пары-тройки лишних килограммов.

За неделю до Нового года

Многие вспоминают о проблемах с фигурой примерно за неделю до праздника. Однако даже за это время реально похудеть на несколько килограммов. Но быстрые диеты опасны тем, что вес теряется быстро, но и возвратиться в период обильных застолий тоже может стремительно. Кроме того, недельные диеты обычно достаточно жесткие, и это стресс для организма – если вас это не пугает, тогда есть такой вариант:

Диета предновогодняя

В течение 7 дней необходимо полностью убрать из рациона сахар и соль, пить ежедневно не менее 1,5 литров обычного маложирного кефира и есть:

1 день – 5 некрупных отварных картофелин

2 день – около 100 граммов отварного мяса курицы (в идеале – грудка без кожи)

3 день – около 100 граммов постного мяса (говядины или свинины)

4 день – около 100 граммов отварной нежирной рыбы (филе)

5 день – 500-600 граммов свежих овощей или несладких фруктов (виноград и бананы есть нельзя)

6 день – только кефир, в неограниченном количестве

7 день – голодайте на минеральной несоленой слабогазированной воде.

Оставьте себе пару дней перед Новым годом на плавный выход из диеты, иначе переедание после голодания может сильно вам навредить.

Процедуры для красивой фигуры

При подготовке к Новому году стоит очистить организм от шлаков и провести несколько сеансов в сауне или бане (посещайте ее каждые 4-5 дней вплоть до самого Нового года). Это поможет вам взбодриться, вывести из организма лишнюю жидкость и токсины. Запишитесь на антицеллюлитные массажи и обертывания, это поможет вам повысить эластичность кожи, сделать проблемные зоны более привлекательными. Но если вы пойдете в СПА-салон за две или три недели до Нового года – сильно выраженных результатов не ждите, вас только немного приведут в порядок. Принимайте контрастный душ на все тело или хотя бы на зону бедер и груди, это улучшит кровообращение и внешний вид, придаст коже эластичность и свежий вид. Зимой это очень актуально. После такого душа массируйте кожу с маслами – используйте любое натуральное масло для массажа, например, грейпфрутовое или апельсиновое. Полезны ежевечерние ванны с морской солью, в них можно добавить арома масла – бергамота, грейпфрута, розы, ромашки. Полежите в этой ванне 15 минут, а после активно разотрите кожу полотенцем и увлажните.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете блистать в Новый год!