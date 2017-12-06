Правительство Таджикистана планирует в 2018 году направить на обслуживание основного внешнего долга страны свыше 1,1 миллиарда сомони (125 миллионов долларов). Эта сумма равна 1,6 процента ВВП республики.

Финансирование основного внешнего долга будет осуществляться за счет текущих расходов республиканского бюджета в размере около 539 миллионов сомони. Еще свыше 566 миллионов сомони на погашение внешних заимствований будет направлено за счет выпуска государственных векселей, привлечения кредитов (грантов) международных финансовых институтов, возврата средств по субзаемным соглашениям, средств свободных остатков республиканского бюджета на 1 января 2018 года в Национальном банке Таджикистана и Стабилизационного фонда развития экономики, говорится в Госбюджете РТ на будущий год.

По предварительным данным министерства финансов РТ, общая сумма внешнего долга Таджикистана на 1 октября 2017 года составила более 2 миллиарда 803 миллионов долларов, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В структуре внешнего долга свыше 2,1 миллиарда долларов – непосредственный государственный долг, который обеспечивает выполнение услуг правительства страны.

Долги с государственной гарантией составляют 31,7 миллионов долларов, а долги госпредприятий, которые не имеют правительственной гарантии – 31,5 миллионов долларов.

Долги Национального банка Таджикистана в структуре внешнего долга страны составляют 112 миллионов долларов. В частности, Нацбанк должен 99,6 миллионов долларов Международному валютному фонду, 8 миллионов долларов Китаю и 4,4 миллионов долларов Исламскому банку развития.

Основным кредитором Таджикистана является Экспортно-импортный банк Китая, у которого республика заимствовала свыше 1,2 миллиарда долларов.

Также имеются сравнительно большие задолженности перед Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и МВФ.

Правительство Таджикистана намерено в ближайшие три года привлекать внешние заимствования в размере около 850 миллионов долларов.

Согласно Программе государственных внешних заимствований РТ на 2018-2020 годы, 196,5 миллионов долларов планируется привлекать в 2018 году, 295,9 миллионов долларов – в 2019 году и 354,7 миллионов долларов – в 2020 году.

В качестве основных кредиторов в ближайшие три года Минфином рассматриваются Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Саудовский фонд развития и Кувейтский фонд.