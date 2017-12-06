Кризис в банковской системе Таджикистана вынудил банки сократить количество своих сотрудников. Многие банковские служащие, оставшиеся без работы, сами ищут пути, как жить дальше.

Более 8 тысяч человек в Таджикистане за последние два года потеряли работу. В основном это бывшие банковские служащие.

Банковский кризис в Таджикистане начался в 2015 году, когда сразу четыре кредитных учреждения – «Таджиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», «Таджпромбанк» и «Фононбанк» - не смогли погасить задолженности перед вкладчиками и партнерами. В Нацбанке тогда заявили, что кризис в банках возник из-за неправильного менеджмента и непогашенных кредитов, что в итоге и привело к дефициту наличных денег.

Аналитики Всемирного банка полагают, что начало экономической рецессии в России в 2014–2016 годах усугубило ситуацию в банковском секторе Таджикистана. «Одновременное падение объема денежных переводов привело к уменьшению частного потребления и минимальной марже прибыли на внутреннем рынке. В результате показатели качества активов банков быстро ухудшились, а необслуживаемые кредиты выросли с 25% в 2014 году до 54% к концу 2016 года», - говорится в опубликованном в августе докладе Всемирного банка.

Сокращение штата – выход из кризиса?

К октябрю нынешнего года одному из проблемных банков Таджикистана - «Агроинвестбанку» - пришлось расстаться с 75 процентами своих сотрудников. Такие вынужденные меры приняты в целях оздоровления финансового состояния банка, сообщили в данной организации.

«С начала текущего года приостановлена деятельность 103 центров банковского обслуживания, пяти филиалов и одного операционного департамента, благодаря чему значительно снизились расходы, в том числе коммунальные. Численность сотрудников банка за указанный период сократилась на 1520 человек, и по состоянию на 1 октября штатная численность банка составляет 524 сотрудника», - подчеркнули в департаменте анализа.

Оставшиеся сотрудники получают заработную плату, по словам источника, «своевременно, но выплата производится частично, в пределах имеющейся наличности».

Еще в июле председатель правления «Таджиксодиротбанка» Тоджиддин Пирзода сообщил на встрече с журналистами, что банк вынужден был значительно сократить свои расходы.

В частности, отметил он, расходы, связанные с зарплатой сотрудников банка, снизились с начала года на 8,5 млн сомони.

Пиров подчеркнул, что также сокращено количество штатных сотрудников банка: с 1672 человек на 31 декабря прошлого года до 641 человека к июлю нынешнего.

По его словам, приостановлена деятельность 45 филиалов банка, на базе большинства из которых созданы центры банковского обслуживания.

На стадии ликвидации на данный момент находятся также 24 других кредитных организации.

Без пособий

В начале текущего года правительство Таджикистана приняло решение о выделении 3 миллиардов 250 миллионов сомони для решения вопросов проблемных банков, но о помощи уволенным сотрудникам речи не было.

Вопрос о выделении средств на пособия оставшимся без работы бывшим банковским работникам поднимался журналистами в июле нынешнего года на пресс-конференции с участием министра труда, миграции и занятости населения РТ Сумангул Тагойзода.

По словам министра, пособие по безработице обычно предоставляется официально зарегистрированным безработным в течение трех месяцев после увольнения. В первый месяц потерявший работу человек получает 50% от своей последней заработной платы, во второй – 40%, а в третий – 30%.

- Среди тех, кто остался без работы, много бывших сотрудников банков и международных организаций. Они получали хорошую зарплату. Мы не располагаем такими возможностями, чтобы предоставить им статус безработных и обеспечить всех их пособиями, - заявила тогда Тагойзода.

Надейся на себя

Многие банковские служащие, оставшиеся без работы, сами ищут пути, как жить дальше. Кому-то из них удается вернуться в банковскую систему, кто-то нашел работу в других структурах, а кто-то вынужден уезжать в трудовую миграцию…

Мохсафар Яхёзода, экс-глава пресс-службы «Агроинвестбанка»:

- В банковской системе проработала более 9 лет. В августе нынешнего года в список сокращенных работников «Агроинвестбанка» попала и я.

Не скрою, конечно же было обидно уйти вот так, оказавшись среди «лишних». Но жизнь не стоит на месте. Надо было двигаться дальше. Тем более когда у тебя семья. Помощи никто нам не предлагал, каждый из тех, кто был уволен, сам искал работу. Кому-то удалось найти место в других банках, кому-то нет. Я тоже попыталась устроиться в какую-нибудь финансовую структуру, но безуспешно. Однако Всевышний не оставляет человека без хлеба насущного. В октябре мне предложили работу в Госкомитете земельного управления и геодезии РТ, с которым я ранее сотрудничала. Сейчас пишу материалы для журнала «Сарзамин».

Я не держу зла на руководство банка. Однако вышестоящие структуры банковской системы, министерства труда, финансов не должны были оставлять уволенных специалистов на улице. В кризисной ситуации сокращение сотрудников – один из распространенных методов в любой организации. Но вот так запросто распрощаться с кадрами, думаю, было неправильно, учитывая, сколько средств вложено в их подготовку. Почему нельзя было обеспечить их работой в других отраслях экономики? Или у нас все ведомства уже обеспечены квалифицированными кадрами? Думаю, это далеко не так…

Сухроб И., бывший работник «Таджиксодиротбанка»:

- У меня жена, трое детей, родители пенсионеры. Работал только я, но на жизнь хватало. А когда в начале весны попал под сокращение, сразу же оказался в очень трудном положении. Работу по профессии найти не мог, а тут еще супруга серьезно заболела. Влез в долги и не знал, как их возвращать. Приходилось кормить семью на случайные заработки – сначала на частных стройках, позже - таксистом, взяв в аренду машину знакомого. Но и то не всегда. По ходу рассылал свое резюме по банкам и другим организациям.

И вот пару месяцев назад позвонили из одного из частных банков и пригласили на собеседование. Прошел его успешно и сейчас работаю по своей профессии. Вроде трудности позади, но уже нет прежней уверенности в завтрашнем дне. И надеяться теперь надо будет только на себя. Поэтому в свободное время обучаюсь ремонту машин. Работа, может, и не такая чистая, но уж точно без денег в случае чего не останусь. Машин и лихачей у нас хватает.

Музаффар Саидов, бывший работник «Таджпромбанка»:

- По профессии я экономист. По окончании вуза работал в различных финансовых структурах. В последние годы трудился в «Таджпромбанке». Жизнью был доволен. В семье все было в норме. А тут – увольнение. Начал искать работу в других банках, но таких, как я, было много, так что не все смогли найти работу по профессии. В семье у меня двое студентов – сын и дочь. Еще двое – школьники.

Жена работает ткачихой, но не постоянно, и зарплата невысокая. Работу с хорошей зарплатой я так и не нашел. Взял в долг у брата и поехал в Россию. Сейчас торгую овощами на рынке. А диплом и трудовую книжку оставил дома, в сундуке. Может, еще пригодятся…