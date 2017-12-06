Впервые за многие годы установку начинают за три недели до Нового года. Кроме главной елки новогодние красавицы появятся во всех четырех районах столицы.

На главной площади Таджикистана – «Дусти» уже начали установку 25-метровой новогодней ёлки.

Впервые елку устанавливают за три недели до Нового года Asia-Plus

Согласно поручению мэра города Рустама Эмомали главная елка должна быть установлена до 10 декабря.

Елка должна быть установлена до 10 декабря Asia-Plus

«Впервые по инициативе мэрии устанавливается светодиодная ёлка. Высота новогодней красавицы составит 25 метров, диаметр ёлки – 12,5 метров", - сказал замдиректора столичного госучреждения наружной рекламы и оформления Шарофиддин Талабов.

Он также сообщил, что «миниверсии» елки также будут установлены в четырех района столицы - Шохмансур, Исмоили Сомони, Сино и Фирдавси. В частности, на площади «800-летия Москвы» у Театра оперы и балета, в парке Дружбы народов, недалеко от Генпрокуратуры страны.

Миниверсии главной елки будут установлены в 4 районах столицы Asia-Plus

«Помимо елок в этих местах будут установлены плазменные экраны, где будет транслироваться концерт с главной площади», - сказал он, отметив, что «праздничное оформление коснется практически каждого здания города».

Весь город приобрете праздничный вид Asia-Plus

Как сообщили в мэрии столицы, в новогоднюю ночь 31 декабря на центральной площади Дусти состоится праздничный концерт с участием звезд таджикской эстрады. В заключении концерта будет запущен пятиминутный фейерверк.

Напомним, в прошлом году 20-метровая новогодняя елка была установлена за считанные дни до наступления Нового года, а в 2015 году ёлку поставили лишь 30 декабря.