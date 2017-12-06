Впервые за многие годы установку начинают за три недели до Нового года. Кроме главной елки новогодние красавицы появятся во всех четырех районах столицы.
На главной площади Таджикистана – «Дусти» уже начали установку 25-метровой новогодней ёлки.
Согласно поручению мэра города Рустама Эмомали главная елка должна быть установлена до 10 декабря.
«Впервые по инициативе мэрии устанавливается светодиодная ёлка. Высота новогодней красавицы составит 25 метров, диаметр ёлки – 12,5 метров", - сказал замдиректора столичного госучреждения наружной рекламы и оформления Шарофиддин Талабов.
Он также сообщил, что «миниверсии» елки также будут установлены в четырех района столицы - Шохмансур, Исмоили Сомони, Сино и Фирдавси. В частности, на площади «800-летия Москвы» у Театра оперы и балета, в парке Дружбы народов, недалеко от Генпрокуратуры страны.
«Помимо елок в этих местах будут установлены плазменные экраны, где будет транслироваться концерт с главной площади», - сказал он, отметив, что «праздничное оформление коснется практически каждого здания города».
Как сообщили в мэрии столицы, в новогоднюю ночь 31 декабря на центральной площади Дусти состоится праздничный концерт с участием звезд таджикской эстрады. В заключении концерта будет запущен пятиминутный фейерверк.
Напомним, в прошлом году 20-метровая новогодняя елка была установлена за считанные дни до наступления Нового года, а в 2015 году ёлку поставили лишь 30 декабря.
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