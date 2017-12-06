Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня ратифицировала три кредитных соглашения по строительству дороги Куляб-Калайхумб. Таким образом, сумма внешнего долга Таджикистана увеличится еще на 60 млн долларов США.

Соглашения подписаны между республикой и Саудовским фондом развития, Фондом ОПЕК по международному развитию и Исламским банком развития по проекту «Строительство автомобильной дороги Куляб-Калайхумб (участки «А» и «F»).

Выступая перед народными избранниками, министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода отметил, что для реализации вышеназванного проекта Саудовский фонд развития выделит в качестве льготного кредита 30 миллионов долларов США, Фонд ОПЕК по международному развитию 10 миллионов долларов и Исламский банк развития 20 миллионов долларов.

Целью проекта является улучшение условий жизни и поддержка экономического роста Таджикистана путем предоставления круглогодичного, надежного и прямого наземного транспортного обслуживания между западной частью Таджикистана, включая столицу г. Душанбе, и восточным регионом Горного Бадахшана. Кроме того, этот проект также направлен на улучшение регионального транзита и развитие торговли с соседними странами (Афганистан, Узбекистан, Китай, Пакистан и Кыргызстан).

Проект предполагает строительство проезжей части с двухполосной дорогой общей протяженностью 58 км, из которых участок (А) имеет протяженность 32 км, соединяющий Куляб и Шуроабад, а участок (F) составляет 26 км, соединяющий Шкев и Калайхумб.

Общая сумма проекта составляет 115,50 млн. долларов США, из которых 10 миллионов долларов является долей правительства Таджикистана. Ожидается, что оставшуюсяся часть ($45,5 млн) финансирования проекта возьмет на себя Фонд развития Абу-Даби.

Предполагается, что проект будет завершен в 2022 году.

Напомним, на начало 2017 года объем внешнего долга Таджикистана составлял $2 млрд 274 млн.