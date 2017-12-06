ОО «Центр по правам человека» объявляет конкурс непридуманных историй из жизни мигрантов на тему «Трудовая миграция: сложности на пути защиты прав».

Истории должны быть о том, как мигранты защищают свои права или помогают своим согражданам в защите их прав на Родине или за его пределами.

В конкурсе могут участвовать только трудовые мигранты из Таджикистана всех возрастных категорий.

История должна быть из личного опыта мигранта, не должна быть опубликована где-то ранее, написана на таджикском или русском языках и в ней должны быть ответы на такие вопросы: С каким нарушением права вы столкнулись? (например превышение полномочий милиции, нарушение трудовых прав, дискриминация и т.д.), Как вы смогли защитить нарушенные права? Какой результат был достигнут вами? Какие уроки вы для себя извлекли? Что вы можете рекомендовать другим мигрантам, чтобы избегать таких нарушений в будущем.

Каждая история будет прочитана и оценена независимой комиссией, которая состоит из представителей СМИ, гражданского общества и самих трудовых мигрантов.

По итогам конкурса победителю будет вручен денежный приз в размере 1500 сомони.

Истории будут приниматься до 15 декабря по адресу shoiray@gmail.com, а победитель будет объявлен 17 декабря. Работы конкурсантов будут опубликованы на сайте www.muhojir.info

За более подробной информацией о конкурсе обращайтесь к организаторам по номеру 227-51-87.