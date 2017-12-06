В Москве вышло в свет первое учебное пособие «Внешняя политика стран СНГ». Это коллективный труд, над которым более трёх лет в составе авторского коллектива работал доктор исторических наук, старший советник аппарата помощника президента Таджикистана Зафар Сайидзода.

Учебное пособие на 496 страницах вышло в российском издательстве «Аспект-Пресс».

Вступительное слово («Слово к читателям») подписано председателем исполкома – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Учебное издание посвящено интеграционным процессам на пространстве СНГ и внешней политике стран-участниц Содружества. Международный авторский коллектив, представляющий все страны – члены СНГ и работавший под эгидой кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов, излагает внешнеполитические подходы, сложившиеся за последнюю четверть века.

Кроме настоящего печатного издания имеется электронное фактологическое приложение. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и список литературы.

Учебное пособие адресовано студентам и аспирантам, обучающимся по направлениям «Международные отношения», «Политология», «Зарубежное регионоведение» в странах СНГ.

Торжественная презентация коллективного труда пройдёт в Российском университете дружбы народов 15 декабря 2017 года в ходе московской конференции на тему «Внешняя политика России на пространстве СНГ» с участием членов авторского коллектива.