Председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев своим приказом уволил сотрудника ведомства Бариера Адиева, который пнул сына на улице в Бишкеке, сообщает Tengrinews.kz

2 декабря в Сети появилось видео, запечатлевшее, как мужчина в красной куртке пинает в живот лежащего на земле ребенка. В тот же день его нашли и доставили в УВД Октябрьского района столицы, где возбудили дело по факту хулиганства. В пресс-службе ГРС ранее сообщили, что за такой поступок он будет уволен. Октябрьский районный суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Мать мальчика согласна на то, чтобы супруга лишили родительских прав, но выступает против лишения свободы.

Мужчина освобожден от должности заместителя начальника Сокулукского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при ГРС. Основанием для увольнения послужили протоколы заседания комиссии по этике.

Бариер Адиев утверждает, что просто поднял сына с земли.