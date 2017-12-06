Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов рассчитывает на подписание в будущем году с ЮНЕСКО меморандума о взаимодействии в сфере охраны объектов всемирного наследия, расположенных на территории организации. Об этом он заявил, выступая во вторник на расширенном заседании ученого совета Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН, сообщает CA-News.

"Оказалось, что около 15% от общего числа объектов всемирного культурного наследия находится на пространстве ШОС. Сейчас мы готовим меморандум. Надеюсь, что в следующем году мы сможем выйти на подписание этого документа, который впервые в истории ШОС будет определять наш вектор взаимодействия с этой важной организацией в сфере образования, культуры и науки", - цитирует его слова ТАСС.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. На сегодняшний день он содержит 1073 объекта, включая 832 памятника культуры, 206 природных объектов и 35 объектов смешанного типа из 167 стран. В настоящий момент в нем 28 российских объектов, в том числе Московский Кремль, исторический центр Новгорода, белокаменная архитектура Суздаля и Владимира, озеро Байкал, леса на территории Республики Коми, Алтайские горы и другие.