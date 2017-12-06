Родные экс-министра промышленности Таджикистана и известного таджикского предпринимателя Зайда Саидова, который приговорён к 29 годам тюремного заключения, обеспокоены состоянием его здоровья.

Они каждую неделю отправляет отцу посылки с лекарствами от кашля и простуды.

«Мы обеспокоены состоянием здоровья отца. Уже почти два месяца мы каждую неделю отправляем посылки с лекарствами от простуды. При встречах он не жалуется на здоровье, но при этом кашляет и по его внешнему виду видно, что он болен и страдает», - сообщил «АП» Хайрулло Саидов, сына Зайда Саидова.

Он также сообщил, что «о плохом состоянии отца рассказывают и заключенные, которые освобождаются из этой тюрьмы».

Между тем, как сообщает ИА «Фергана», в отношении Зайда Саидова применяется пытка под условным названием «Склонка»: с 6 утра до 9 вечера осужденного периодически выводят из камеры и оставляют на 2 часа под открытым небом, несмотря на холод и снег зимой и палящее солнце летом. Нередко это сопровождается избиениями и издевательствами со стороны надсмотрщиков. Хотя работники тюрьмы знают, что Саидов инвалид, его включили в список людей, которые могут совершить побег, поэтому он находится под особым давлением тюремных надзирателей.

«Мы тоже слышали про пытки, но доказательств у нас нет, как я уже сказал, отец не жалуется. Мы со своей стороны тоже проверяем эти слухи», - сказал Хайрулло Саидов.

Напомним, 11 августа 2015 года завершилось экономически составляющее дело Зайда Саидова, которого приговорили к 20 годам лишения свободы. Учитывая прежний приговор, ему придется просидеть за решеткой в целом 29 лет. Все его имущество и имущество детей было конфисковано. Также суд приговорил его к выплате штрафа в 34 млн. сомони.

Обвинение было вынесено по статьям 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), статья 314 ( злоупотребление должностными полномочиями), 245 (присвоение или растрата), статья 262 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), статья 292 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с юридического лица) и 250 (вымогательство).

Зайд Саидов осужден за приписывание бюджетных средств при строительстве «Душанбе-Плаза» строительной компанией «Тодж-Сохтмон Байналмиллал», учредителем которой является его сын Хайрулло Саидов, а также в присвоением денег со строительства нового здания восьмой школы в Душанбе, подделке документов и незаконной приватизации и продажи правительственных объектов, как «Точик-Азот», «Гулистон», «Абрешим», «Электроника-М» и «Учебно-производственный центр».