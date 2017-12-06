Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Узбекистаном, подразумевающего организованный набор трудовых мигрантов. Об этом 5 декабря сообщается на официальном сайте главы РФ.

Подписанное в апреле 2017 года соглашение предусматривает размещение информации об имеющихся в России вакансиях в специальной информационной системе. Наполнять систему будут Минтруда и Федеральная служба занятости населения РФ. В свою очередь, Минтруда Узбекистана и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции будут оповещать сограждан об имеющихся вакансиях и проводить подбор кандидатов.

Для участия в программе трудоустройства каждый потенциальный мигрант должен будет пройти комплексный экзамен по схеме, разработанной Минобрнауки России. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции поможет соискателям подготовиться к этому экзамену. Также оно будет организовывать медицинское освидетельствование кандидатов. МВД Узбекистана, в свою очередь, должно проверить – не находится ли кандидат в розыске и нет ли у него непогашенных судимостей. Правда, иметь значение будут лишь судимости за преступления, признаваемые таковыми в России (то есть, например, судимость за мужеложство участвовать в программе не помешает).

Перевозка мигрантов в Россию также будет проводиться организованно, а жилье рабочим должен будет предоставить работодатель. После приезда в Россию отказать уже отобранному соискателю могут лишь по нескольким причинам. На работу не примут тех, кто не пройдет повторное медицинское освидетельствование уже у российских специалистов; тех, кто нарушит российское законодательство; а также тех, у кого истечет срок временного пребывания в России. Организация возврата таких мигрантов на родину возложена на власти Узбекистана. Если же мигранту откажут в трудоустройстве по вине работодателя – он будет иметь право на выплату компенсации.

Срок действия соглашения между Россией и Узбекистаном не ограничен. Однако любая из сторон может в любой момент потребовать расторжения соглашения. В таком случае оно перестанет действовать через полгода после получения соответствующего уведомления по дипломатическим каналам.

Существует вероятность, что в ближайшее время в Узбекистане не останется возможности выехать на заработки без ведома властей. Как сообщило 5 декабря издание «Sputnik Узбекистан», Минтруда разработало проект закона, обязывающего мигрантов сообщать властям о выезде на работу за рубеж в индивидуальном порядке. В случае трудоустройства через рекрутинговые организации с будущими мигрантами должен будет заключаться типовой договор. Информация о таком договоре тоже будет передаваться властям.