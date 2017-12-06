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Соратники отбили арестованного Саакашвили у Службы безопасности Украины. Он призвал всех собираться на Майдан
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