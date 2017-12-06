В понедельник, 4 декабря, Верховный суд США санкционировал действие указа президента Трампа, предусматривающего почти полный запрет на иммиграцию и въезд в США жителей восьми стран, в шести из которых подавляющее число граждан являются мусульманами, сообщает Радио Озоди.

Отныне граждане Ливии, Сирии, Ирана, Йемена, Сомали, Чада, Северной Кореи и определенные группы граждан Венесуэлы в большинстве случаев не смогут иммигрировать в США и получить право на въезд в страну, несмотря на существующие семейные, деловые связи в США или поступление на учебу в американские вузы. Впрочем, ограничения варьируются в зависимости от страны, некоторым категориям гражданам могут быть выданы визы после дополнительной проверки.

Как и в первом подобном президентском указе, объявленном Белым домом весной и моментально заблокированным судами, администрация Трампа мотивирует запрет повышенной угрозой терроризма, исходящей из этих стран. На этот раз срок действия указа не ограничен временем, и он действует даже в отношении родственников людей, уже проживающих в США. В предыдущем варианте указа для этих людей было сделано исключение. Критики указа настаивают, что он дискриминирует людей по религиозному признаку.

Представители администрации приветствовали неожиданное решение Верховного суда, поскольку целью президента Трампа было, по словам пресс-секретаря президента, было «ограничение въезда в США из стран, представляющих повышенный риск терроризма».

Но это пока временное решение Верховного суда, который наверняка рассмотрит дело еще раз, после того, как закончатся судебные разбирательства относительно законности этого указа президента, продолжающиеся в федеральных и апелляционных судах. Законность указа оспаривают несколько штатов и правозащитных организаций.