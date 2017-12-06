Сотрудники акимата (администрации) столицы Казахстана Астаны пересядут со служебных машин на такси. Об этом, как передает ИА "Фергана", сообщил аким (мэр) города Асет Исекешев.

Выступая на встрече с бизнесменами, он отметил, что данный проект «пилотный». Его планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства в 2018 году. «Мы заинтересованы, чтобы пришли сильные игроки», – сказал Исекешев, добавив, что акимат готов «вместе обсуждать тарифы и условия».

Всего в следующем году власти Астаны планируют передать в частные руки сервисные контракты на сумму до 25 миллиардов тенге (около $75 миллионов).

Это уже не первая инициатива мэра казахстанской столицы, которая связана с отказом от служебных машин. Так, минувшим летом Исекешев обязал своих подчиненных хотя бы несколько раз в неделю ездить на общественном транспорте, чтобы лично контролировать качество обслуживания пассажиров. Спустя пару дней после его заявления в сети начали появляться снимки чиновников разного уровня, которые рьяно бросились исполнять поручение своего руководителя.

Аналогичный эксперимент со служебным транспортом в октябре провел аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. Он запретил чиновникам в течение месяца ездить на служебных автомобилях, чтобы «стать ближе к народу».