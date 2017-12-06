Посольство Республики Корея в Таджикистане и Организация «Международное Добрососедство» успешно завершили программу по улучшению качества доступа к чистой питьевой воде для более 6 тысяч жителей района Носири Хусрав. Официальное завершение проекта стоимостью 200 тысяч долларов США состоялось сегодня, сообщили в посольстве Кореи в Таджикистане.

Проект стартовал на основании обращения 10 000 жителей района Носири Хусрав джамоата Фируза с просьбой об оказании помощи по налаживанию системы водоснабжения, так как жителям приходилось покупать и привозить питьевую воду из отдаленных населенных пунктов.

Кроме этого, на этой территории часть посевных площадей оставались без орошения, а также был зафиксирован высокий уровень инфекционных заболеваний из-за использования грязной воды.

Организация Good Neighbors провела ряд исследовательских работ в апреле 2017 года, затем было восстановлена 1 водная скважина, установлены 3 водонапорные башни, по двум направлениям проведены водопроводные трубы, протяженностью 22 км, и установлено более 140 водопроводных точек. Также созданы специальные водные комитеты из числа председателей и активистов местных сообществ, с целью эффективного и бережного использования системы водоснабжения.

В церемонии завершения проекта приняли участие Поверенный в делах посольства Кореи в РТ Ли Вучёл, директор организации «Международное Добрососедство» Ли Бенгчан, представители местной государственной власти Носири Хусрав, председатели населенных пунктов джамоата Фируза и местные жители.

Было отмечено, что благодаря реализации данного проекта улучшится уровень жизни более 3 тыс. детей, так как ещё в 2016 году многие семьи страдали от отсутствия доступа к чистой питьевой воде, им приходилось использовать для питья и в быту воду, набранную с близлежащих каналов, которая была опасна для здоровья. Более того в основном женщинам и детям приходилось носить воду домой из дальних источников.

По словам директора «Международное Добрососедство» Ли Бенгчана, основная роль организации заключается в благополучии каждого ребёнка

Проекты Good Neighbors осуществляются в нескольких направлениях: вода и санитария, образование, медицина, адвокатура, помощи семьям в продвижении собственного бизнеса и другие.

Организация действует в Таджикистане с 1998 года и охватывает проектами 5 регионов республики - Душанбе, Рашт, Вахдат, район Рудаки, а с начала 2014 года районы Носири Хусрав и Шахритус Хатлонской области.