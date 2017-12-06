На севере Таджикистана осужден житель Пенджикента за членство в запрещенном в Республике Таджикистан религиозном течении «Салафия», сообщил «АП» сообщил судья Махсуди Фирузджон.

По его словам, суд признал виновным 31-летнего жителя города Пенджикент Шохруха Камолова в организации деятельности экстремистской организации, которая судом запрещена (ст. 307 прим. 3 ч. 2 УК РТ) и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Махсуди Фирузджон сообщил, что осужденный был задержан сотрудниками милиции города Пенджикента в июле 2017 года.

«На суде было доказано, что Камолов в 2012 году добровольно вступил в ряды «Салафия» и до момента задержания продолжал поддерживать идеи данного религиозного течения. Он периодически встречался с активистом - «салафитом» по прозвищу «Ходжа Максуд» в центральной соборной мечети Пенджикента «Ходжа Мухаммади Башоро», который призывал его и других прихожан к членству в «Салафие» и поддержке его идей. Такие же собрание он посещал в доме самого «Ходжа Максуд»-а», - сообщил судья.

Срок наказания осужденный будут отбывать в колонии усиленного режима.

Деятельность религиозного течения «Салафия» запрещена на территории Таджикистана Верховным судом республики и признана экстремистской.