Наибольшим доверием пользуются Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев.

Среди президентов стран СНГ наибольшим доверием у россиян пользуются Александр Лукашенко (62%) и Нурсултан Назарбаев (56%), наименьшим — Шавкат Мирзиёев (3%), Эмомали Рахмон (3%) и Петр Порошенко (1%).

Другим главам государств выказывают доверие от 4% до 12% россиян, в том числе Алмазбеку Атамбаеву — 5% (опрос проводился в середине ноября этого года, до вступления в должность нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова), Гурбангулы Бердымухамедову — 4%.

09:29 5 декабря

Эмомали Рахмон поставит новые задачи перед своей партией

Такие данные получены по результатам ежегодного социологического опроса «Партнеры России на постсоветском пространстве», проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россиянам было предложено ответить на вопросы о том, как они оценивают успешность стран СНГ, какую из них хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, и кому из лидеров государств они оказывают наибольшее доверие.

Белоруссия и Казахстан среди стан-членов СНГ остаются для россиян самыми стабильными и успешными, вызывающими доверие, надежными партнерами. Так, Белоруссию к числу наиболее успешных и стабильных государств причисляют 60% респондентов (в 2016 году — 68%), Казахстан — 41% (в 2016 году — 51%). В первую пятерку, но с заметным отрывом, также входят Армения (16%), Азербайджан (14%), Грузия (10%).

18:45 4 декабря

Таджикистан ухудшил свою позицию в рейтинге процветания

Белоруссию (64%) и Казахстан (57%, исторический максимум) россияне называют главными партнерами России на мировой арене (из стран СНГ).

По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Белоруссия (66%) и Казахстан (38%) вновь лидируют.

Другие страны остаются далеко позади: Армения (11%), Азербайджан (6%), Молдавия (6%), Грузия (6%), Киргизия (5%), Узбекистан (5%), Украина (5%), Таджикистан (4%), Туркменистан(2%).

В основу исследования ВЦИОМ положен телефонный опрос 1200 респондентов в разных регионах России.