В Американском уголке города Душанбе в конце ноября прошел завершающий тур конкурса «Startup Challenge».

Проект "Startup Challenge" был реализован со стороны Школы бизнеса "Синергия" Таджикистан совместно с Американскими уголками Таджикистана, посольством США в РТ и ГУП "Клуб молодых предпринимателей" при Комитете по делам молодёжи и спорта при правительстве РТ с целью укрепления интеллектуального потенциала начинающих предпринимателей и дальнейшей реализации их стартап-проектов.

Для участия в проекте поступило свыше 500 анкет, из которых комиссией было выбрано 132 из 7 регионов.

Тренинги проводились в Американских уголках вышеуказанных регионов в течение 10 дней.

Координатор проекта, исполнительный директор Школы Бизнеса "Синергия" Таджикистан Алиджон Сулаймонов отметил, что все участники челленджа проявляли большую активность и презентовали проекты, реализация которых принесет пользу социальному обществу.

«Проект "Startup Challenge" начался пять месяцев назад, и мы провели 10-дневные тренинги в каждом из Американских уголков. В итоге мы получили 35 реальных бизнес-проектов, которые можно реализовать в Таджикистане. В финал прошли 14 из них, реализация которых на данный момент наиболее актуальна в нашей стране», - сказал он.

Директор одного из Американских уголков Душанбе Шараф Давлатов отметил уникальность проекта в том, «что мы смогли дать возможность участникам проявить свои бизнес-идеи, т.е. подготовить площадку для молодых людей из всех регионов страны».

«Мы были сфокусированы на регионы, где возможностей меньше, а потребности у людей такие же, как в городе. «КМП» и "55 Startups" поддержали практически все проекты, тем или иным способом», - сказал он.

Проект включал в себя серию специализированных семинар-практикумов по бизнес-планированию, бизнес-моделированию, финансовому планированию, маркетингу и продажам. Начало реализации проекта - 11 июля 2017 года.

Победители финального питча были объявлены 29 ноября текущего года в Американском уголке города Душанбе.

Первое место было присуждено Мансуру Акдодову, участнику Американского уголка из Хорога за проект «Производство искусственного мрамора». Второе место разделили 2 участника - Шарбонуи Вализода из Куляба (проект «Цех по переработке натуральной шерсти») и Хуршед Абдуллоев из Душанбе с проектом «Тепличное хозяйство». Третье место заняли Нилуфар Муроди (Душанбе – «Кафе быстрого питания») и Маруфхуджа Бузургхуджаев (Исфара - «Консалтинговая компания в сфере агробизнеса»).

В завершении мероприятия всем участникам были выданы сертификаты и памятные подарки.