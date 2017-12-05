Экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили задержан во вторник в Киеве в ходе следственных действий Генпрокуратуры Украины, сообщает Newsru.com.

На сайте Службы безопасности Украины (СБУ) сообщается, что Саакашвили задержан в рамках дела, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины ("Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности"). По этой статье грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Ранее адвокат политика Павел Богомазов заявлял прессе, что Саакашвили обвиняется в попытке совершения госпереворота на Украине. "Саакашвили обвиняют в попытке свержения конституционного строя", - сказал адвокат.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины утром во вторник попытались проникнуть в киевскую квартиру Саакашвили. Об этом, в частности, написал в Facebook соратник политика, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. "В двери квартиры (ломятся), не дают адвокату даже права зайти, чтобы провести обыски или доследственные действия с участием адвоката. Вы такое где-нибудь слышали?" - написал Сакварелидзе.

Сам политик выбрался на крышу своего дома и не подпускал к себе сотрудников СБ.

"Спецназовцы сняли Михаила Саакашвили с крыши его дома", - рассказал в эфире "Общественного ТВ" внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак.

Как передали очевидцы с места событий, Саакашвили в наручниках был выведен из дома по ул.Костельной, 7 в центре Киева. Его сторонники пытались помешать отправке политика в СИЗО, но безуспешно.

Его посадили в машину и увезли. Готовится подозрение и в дальнейшем будет избрана мера пресечения.

Также сообщалось, экс-президент Грузии, находясь на крыше, назвал президента Украины Петра Порошенко вором, призвав сторонников не допустить своего похищения силовиками лидера Украины. "Порошенко - вор, Порошенко - изменник народа Украины. Что бы со мной ни произошло... Народ, я призываю выйти на улицы и продолжать бороться... Прошу украинцев не допустить моего похищения. Не допустите беззакония и воровства Порошенко и его банды!" - прокричал с крыши Саакашвили, слова которого приводит ТАСС.

После отставки с поста главы Одесской области Михаил Саакашвили покинул Украину и был лишен украинского гражданства, которое ему в свое время предоставил президент Петр Порошенко. В начале сентября при поддержке соратников он вернулся в страну. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал. Саакашвили подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, однако получил отказ.

После этого генпрокурор Украины Юрий Лученко дал понять, что теперь Саакашвили может быть экстрадирован в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел.

В настоящее время Саакашвили пытается обжаловать решение миграционной службы. Рассмотрение иска назначено на 12 декабря. Он также подал иск о признании незаконным указа о прекращении украинского гражданства, который 21 декабря будет рассматриваться Высшим административным судом Украины.