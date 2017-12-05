В странах Центральной Азии недоедают 5,6 миллиона человек. Об этом 4 декабря сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная программа ООН (ФАО), представляя доклад «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии – 2017», пишет ИА Фергана.

Наибольшее количество недоедающих людей обнаружено в Таджикистане - 2,6 миллиона человек, или более 30% населения.

В Узбекистане недоедают 1,9 миллиона человек (6,3%), в Кыргызстане - 0,4 миллиона (6,4%), в Туркменистане - 0,3 миллиона (5,5%).

Цифры по Казахстану не приведены, в соответствующей графе указано, что они незначительны, однако, судя по общей сумме, можно установить, что в этой стране число недоедающих составляет порядка 0,4 миллиона (менее 2,5% населения).

ФАО отмечает, что по сравнению с 2005 годом страны региона достигли значительного прогресса в борьбе с сокращением масштабов недоедания, но в настоящее время положение в регионе находится в стагнации - показатели практически не меняются. Исключение составляет Туркменистан, где ситуация ухудшилась: если в 2005 году к недоедающим относились 4,6% населения, то в 2016-м – 5,5%.

Все республики Центральной Азии, кроме Казахстана, ФАО занесла в категорию стран, население которых страдает от недоедания и дефицита микроэлементов, здесь относительно мало людей с избыточным весом. Казахстан включен в группу стран с «тройным бременем» неполноценного питания, в которых заметный уровень и недоедания, и ожирения, а также дефицит микроэлементов.

Всего в странах Европы и Центральной Азии недоедают около 14,3 миллиона человек, и проблемы, связанные с неполноценным питанием, усугубляются. В масштабах планеты недоедают около 11% населения - 815 миллионов человек.