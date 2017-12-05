Братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы стали "первыми в мире" миллиардерами, заработавшими свое состояние на биткоинах.

Братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы стали «первыми в мире» миллиардерами, заработавшими свое состояние на биткоинах. Им принадлежит около 1% этой криптовалюты, пишет газета Telegraph. При этом продавать криптовалюту они не собираются, считая это долгосрочным вложением, и прогнозируют рост стоимости биткоина до $40 тыс, пишет Газета.ру.

Появление первых миллиардеров, заработавших свое состояние на биткоине, — это «знаковый момент для спорного актива», пишут авторы материала в британском издании Telegraph.

Свои биткоины Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы приобрели на средства, полученные от создателя Facebook Марка Цукерберга — в 2008 году он заплатил им $65 млн.

«Подарок» Цукерберга

Братья обвиняли Цукерберга в том, что он украл у них идею социальной сети Facebook, якобы скопировав код схожего по концепции сайта самих близнецов — HarvardConnection. В результате стороны пришли к мировому соглашению, Цукерберг заплатил деньги, и на этом казалось, что история с близнецами закончилась.

Но в 2013 году Уинклвоссы решили купить биткоинов на $11 млн, полученных от Цукерберга. Тогда стоимость одного биткоина составляла $120. Братья не прогадали — с тех пор стоимость биткоина выросла почти в сто раз.

Братья не собираются продавать криптовалюту, подчеркивая, что это долгосрочное вложение. Биткоин они называют «улучшенной версией золота».

Семья Уинклвоссов известна не только своим спором с Цукербергом: они профессионально занимаются греблей и завоевали золото на Панамериканских играх 2008 года в восьмерке с рулевым, а также выходили в финал двоек на Пекинской Олимпиаде.

Кроме Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов, в мире сегодня есть только один биткоиновый миллиардер — сам создатель криптовалюты, скрывающийся под псевдонимом Satoshi Nakamoto.

О его личности ничего не известно. По одной из версий, под этим именем скрывается американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск. Такую идею, в частности, высказал бывший сотрудник компании Маска Сахил Гупта, проходивший стажировку в SpaceX в 2015 году. В подтверждение своих слов Гупта рассказал, что Маск хорошо ориентируется в программном языке C , который был использован в процессе создания биткоина. Помимо этого, Маску присуща «страсть к решению глобальных проблем». Гупта напомнил, что биткоин был создан во время мирового финансового кризиса в 2008 году как децентрализованная валюта.

По мнению Гупта, псевдоним Satoshi Nakamoto — анаграмма выражения «So a man took a shit» («И вот чувак обделался»). Это вполне в духе Илона Маска, отметил автор теории в своем блоге.

Гупта подчеркивает, что Маск не нуждается в тех средствах, которых он мог получить после создания биткоина. Учитывая сегодняшний курс биткоина, Маск может получить от его продажи около $8 млрд, что более чем в два раза меньше его официального капитала — $19,7 млрд.

В конце ноября Маск комментировал слухи о своей причастности к созданию биткоина в своем твиттере. «Это неправда. Друг прислал мне несколько биткоинов пару лет назад, но я не знаю, где они находятся», — ответил Маск на вопрос.

При этом в прошлом году объявлялся «настоящий» создатель криптовалюты: в мае австралийский бизнесмен и ученый Крейг Райт в интервью BBC признался, что именно он является создателем биткоина.

В ходе интервью с представителями британского телеканала Райт продемонстрировал цифровые подписи, которые были созданы еще в самом начале развития биткоинов.

«Вот блоки, которые я использовал, чтобы отправить 10 биткоинов Хэлу Финнни в январе 2009 года, — это была первая транзакция», — заявил он телеканалу. Райт признался, что именно он был главным разработчиком криптовалюты, хотя и отметил что ему «помогали многие люди», включая самого Финни.

29 ноября курс биткоина достиг отметки в $11 тыс. При этом незадолго до этого (28 ноября) курс самой популярной в мире криптовалюты преодолел психологически важную отметку в $10 тыс. Эксперты комментировали важность этого события.

«Цена на биткоин стала пятизначной — мы стали свидетелями начала новой эры», — констатировал тогда главный аналитик Tokenbox, портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов.

При этом новые высоты биткоин покорял весь ноябрь, показывая темпы роста свыше $1000 в неделю. Еще 13 ноября курс составлял $6 366,73, а уже через пять дней пробил отметку в $8 тыс.

Объем рыночной капитализации биткоина увеличился за последние два года более чем в 10 раз.

Банк России и депутаты уже озабочены желанием россиян инвестировать в криптовалюты. Как отмечал депутат Госдумы Анатолий Аксаков на расширенном заседании совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы, уже появились факты продажи гражданами жилья с целью инвестиций в криптовалюты. По его словам, законодатели должны отреагировать на этот процесс «для того, чтобы защитить наших граждан».

Одним из источников риска в будущем может стать высокая активность на рынке криптовалют, в том числе биткоина, пишет Центральный Банк России в последнем обзоре финансовой стабильности.

«Использование криптовалют становится все более масштабным. В частности, количество сделок с биткоинами постепенно увеличивается, курс биткоина стремительно растет (в особенности в течение последнего года) при сохранении очень высокой волатильности», — указывает регулятор.

Между тем разбогатевшие на криптовалюте братья Уинклвосс в одном из интервью пару лет назад прогнозировали рост биткоина до $40 тыс. По данным биржи на 19:00 МСК, биткоин вырос до $11,796.