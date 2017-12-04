1 декабря Казахстан отмечал День Первого Президента – праздник, учреждённый в 2012-м с целью «признать выдающиеся заслуги Нурсултана Назарбаева перед республикой». С тех пор в этот день проходят различные мероприятия. В этом году, например, в Назарбаев центре была обновлена экспозиция «Подарки Президенту», в которой представлены презенты, преподнесённые главами и правительствами других государств, международными фондами, крупными компаниями – в знак уважения. Среди экспонатов есть китайские, индийские, турецкие вазы ручной работы, фарфоровые блюда, чайные наборы, коллекционные монеты и марки, скульптурные композиции из драгоценных камней и многое другое.



Но преподносят Нурсултану Назарбаеву не только такое. Хорошим подарком к празднику стало переименование одной из центральных улиц Алматы – где, к слову находится алматинская резиденция президента – улицы Фурманова в проспект Назарбаева. Нередко главе государства посвящают и стихи. И не всегда поэтические презенты приурочены к этому празднику.



Наш партнер «Открытая Азия онлайн» взялась исследовать особенности такого литературного жанра, как ода, в регионе. И обнаружила, что существует лирика, адресованная не только Нурсултану Назрбаеву, а всем без исключения президентам Центральной Азии. Редакция представляет эту поэтическую подборку.

Стихи подготовленные и экспромт

Буквально вчера заключённые колонии ЛА 155/8 в Алматинской области посвятили Назарбаеву песню на собственные стихи. В Казахстане в местах лишениях свободы проводят концерты к каждому празднику. Осуждённые сами готовят номера. Авторы слов к песне «Наш президент» – журналисты, отбывающие наказание, - пишет Nur.kz.

Вот несколько строк из их произведения:

Мы под крылом Акорды.

Наш президент – Нурсултан.

И знак нашей судьбы –

Наш Казахстан.

И от тянь-шаньских снегов

До сибирской тайги –

Всё это – наша земля,

Всё это мы.



Есть в стране такие поэты, в творчестве которых Назарбаев – постоянный персонаж. Житель поселка Актау в Карагандинской области (центральный Казахстан, – прим. ОА), инвалид Николай Беликов начал писать стихи ещё в школе. Правда, после жизнь закрутила – выучился на механика в техникуме, работал монтажником на всесоюзных ударных стройках. Занимался спортом – штангист, в 1970-м он занял четвёртое место на чемпионате Казахстана, в тяжёлом весе. Но потом случилась трагедия – Николай Беликов упал с крыши и получил перелом позвоночника. Какое-то время выступал в местном вокально-инструментальном ансамбле «Дружба». А в эпоху Перестройки вернулся к поэтическому творчеству. Жить было тяжело, с деньгами было туго, накипело, признаётся он, что хотелось обо всём этом заявить.

Со временем его стихи трансформировались в политические. В стихах он стал критиковать местных чиновников и восхвалять главу государства.

Николай Беликов, поэт, июнь 2012 года Фото: rus.azattyq.org

– Мне нравится наш президент Назарбаев, потому что из такой страны нищей наш президент сделал всё, что мог, он поднял экономику, всё это развил, стал делать привлечение иностранных инвестиций. Он молодец, хорошо работает. Почти все мои стихи написаны про него. Но полностью заняться творчеством мне не дает наш акимат в поселке Актау. Аким обещал сделать нам крышу, я живу на пятом этаже, крыша течет, гниёт, рушится. Дома невозможно сидеть: тяжело дышать, задыхаюсь. У меня астма и диабет, болезней — как у ёжика колючек. Но который год проблема не решается. Чиновники — равнодушные какие-то, — объяснил Николай Беликов в интервью журналистам радио «Азаттык».



С его позволения был опубликован отрывок из одного произведения про Назарбаева:



В предгорьях Заилийских, где природа,

Там, где ручьи звенят по валунам,

Родился президент казахского народа

Стране на благо и на радость нам.

Родители, обычай соблюдая,

Накрыли для народа дастархан,

И, мальчику хорошего желая,

Назвали по-казахски «Нурсултан».

Он рос среди казахов и учился

Заветам предков, грамоте, уму.

Как будто знал: не просто он родился,

А что великий путь начертан был ему.

Жизнь закаляла Нурсултана, не жалея,

Он крепок был физически, умен,

Он защищал друзей, которые слабее

Любил людей всех наций и племен.

Учился в школе он без замечаний,

Любил читать он книги допоздна -

Не знал наш Нурсултан, что чашу знаний

Придётся выпить в будущем до дна.

В стране прошла эпоха перемен,

Открылись школы, техникумы, вузы.

Уйти хотел наш Нурсултан из родных стен -

Он не хотел быть для родителей обузой.

Родители, хоть были бедняки,

Собрали денег сыну на дорогу.

Пожатие родительской руки -

И зашагал наш Нурсултан с эпохой в ногу.



Эти строки теперь нередко учат и рассказывают на утренниках в школах и детсадах.



Посвящали стихи президенту и очень известные люди. Например, Толеген Мухамеджанов (композитор, общественный деятель, в 2012-2014 годах директор театра «Астана Опера»). Он представил своё произведение, будучи сенатором, на одном из заседаний – когда избирали нового спикера палаты.

Толеген Мухамеджанов в театре «Астана Опера» Фото с сайта astanaopera.kz

Новый председатель Сената (на тот момент – Кайрат Мами) уже готов был завершить собрание, как вдруг выйти на трибуну вызвался депутат Мухамеджанов.



«Я как человек творческий прочитаю стихотворение», – начал он и прочитал строки о президенте:



Проспекты, улицы, бульвары разлились мощною рекой.

Так воплотились явью планы вождя великою душой.

Он смог подвигнуть миллионы, дав в руки факел и мечты,

Создав народ единой воли, людей – вершителей судьбы!



Есть и другие поэтически настроенные народные избранники.



36-летняя Бакытгуль Хаменова – в прошлом журналист, диктор телевидения, а сейчас депутат Мажилиса (нижней палаты парламента, – прим. ОА) сначала предлагала переименовать Астану в Елбасы (в переводе с казахского «Лидер нации», официальное звание главы государства, – прим ОА). Но он сам отверг эту идею. Потом, в марте, Хаменова выступила с инициативой присвоить имя президента столичной воздушной гавани.

Бакытгуль Хаменова Фото с официального сайта парламента РК

В итоге в июне 2017 года правительство опубликовало постановление о переименовании терминала Астаны в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев». Когда это свершилось, журналисты задали Бакытгуль Хаменовой вопрос:



– Какие вы чувства испытали, когда узнали, что аэропорт Астаны переименовали?

Хаменова подчеркнула, что это очень радостный день и далее ответила:

– А вы какие? Я ребенок этой страны, я тоже люблю Елбасы, и вы должны. Я понимаю, сколько сделал президент для будущего нашей страны, и, когда я увидела национальный символ, сделанный в честь него, я, конечно, обрадовалась.



Казахстанцы сразу заметили, что депутат, возможно, сама не желая, экспромтом выдала стихи.



Я ребенок этой страны,

Я тоже люблю Елбасы,

И вы должны.

Я понимаю, сколько сделал президент

Для будущего нашей страны.



Эти слова тут же стали мемом в Казнете, а пользователи соцсетей с удовольствием подшучивали над говорящей в рифму Хаменовой.



Но оды Назарбаеву нельзя назвать исключительно казахстанским жанром. На литературных сайтах можно найти произведение Эрнста Саприцкого – пенсионера, живущего в Москве, о казахстанском президенте. Вот оно:



Он осторожен, он азиат,

Востока мудрости сокрыт в нем клад.

Он из немногих, кто понимал,

Какой бедою грозит развал,

Какими выйдем мы из него,

Но не послушали, увы, его…



…Его нередко опасались –

Он урезонить мудро мог.

И тех, кто тайно собирались,

Деля наследственный пирог,

И тех, кто в деле СНГ

Все ограничил буквой «Г»…



…Здесь Назарбаев проявил

Себя искусным дипломатом

И с северным соседом-братом

Немало сил употребил,

Чтоб сдвинуть дело с мертвой точки,

Чтоб прежнего Союза «дочки»

Не враждовали меж собой,

А шли дорогою одной.



Он и столицу перенес,

Чтобы к России ближе быть.

Чтоб меньше было вдовьих слез,

Чтобы с Россией в мире жить.

В марте этого года Нурсултан Назарбаев проводил встречу с журналистами. Там у него спросили, нравится ли ему, что в его честь слагают песни, стихи, ставят фильмы, памятники, нужно ли ему это нужно?



Президент ответил:

– Отношусь плохо, мне это не нужно. Я все время открыто об этом говорю. Единственное, я дал согласие назвать моим именем Назарбаев Университет, потому что это создавалось уникальное учебное заведение, которое послужит примером для всех наших университетов. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз я говорю: мне это не надо. Мне это не нравится.



Правда, один поэт всё-таки был поощрён ответным подарком.



6з-летний Саиджалол Каримзода, живущий в глубинке – в кишлаке Доманакух на юге Таджикистана - получил за свои стихи от Назарбаева национальный халат, головной убор, герб Казахстана и около 1000 сомони. Всё это Администрация президента передала через посольство.



Впервые стихи поэта из таджикской глубинки оценены со стороны главы другого государства, – пишет радио «Озоди».



Саиджалол Каримзода рассказал, что стихи он сочинил ещё в 2015 году и отправил в Астану почтой. Ответ пришёл в 2016-м.

6з-летний Саиджалол Каримзода, живущий в глубинке – в кишлаке Доманакух на юге Таджикистана - получил за свои стихи от Назарбаева национальный халат, головной убор, герб Казахстана и около 1000 сомони.

– Я не ожидал никаких подарков, да и никогда ничего не требую взамен своих стихов. А тут… Вообще-то я считаю Назарбаева справедливым падишахом и поэтому посвятил ему стихи.



Вот несколько строк (это подстрочный перевод с таджикского):



Нурсултан Назарбай,

Среди Султанов ты бай!

Ты даешь хлеб всем,

Ты даришь жизнь всем!



Подарки и письмо от Назарбаева Саиджалол Каримзода передал районному музею. И в знак благодарности, признаётся, написал еще три газели и четыре четверостишия о казахстанском лидере.

Томик стихов

Поэт посвятил много стихов и своему президенту – Эмомали Рахмону. По его словам, их около 100, но у него самого нет средств, чтобы издать их отдельным сборником.



Кстати, в прошлом году в Таджикистане вышла целая книга стихотворений, посвященных главе государства. Неизвестно, вошли ли в сборник под названием «Эмомали Рахмон в художественной литературе» стихи Саиджалола Каримзоды, но в нём 2256 произведений публицистического и художественного характера, рассказывающие о лидере Таджикистана. Самое раннее датируется 1994 годом.



Сборник был составлен замдиректора Национальной библиотеки Таджикистана Шарифом Комилзодой.



– Эта поэзия выражает любовь и верность наших поэтов президенту. Очень часто эти стихи звучат в его честь, когда он встречается со школьниками. Из этих стихов затем появляются песни, которые звучат по радио и телевидению, – рассказывал он о содержании книги.

Песни на стихи о Рахмоне действительно появляются. Буквально неделю назад композицию в честь лидера нации исполнили таджикские артисты Сурайё Косимова, Шабнам Сурайё, Фарзона Хуршед и Фаридун Хуршед. Все они члены одной семьи и в Таджикистане очень популярны. Не менее знаменит и автор стихотворения – им стал поэт Нихони (в переводе с тажикского «тайный», – прим. ОА) – это псевдоним министра внутренних дел Рамазона Рахимзоды Хамро.

Артисты исполняют песню на таджикском языке, но в сети уже появился перевод на русский:

Не ошибемся, назвав тебя царем царей, ты достоин.

Для таджиков ты явился вестником божьим, ты достоин.

Рассеяла таджикскую нацию вражеская рука, но

Избавил ты родину нашу от разброса, ты достоин.

Поклялся ты на материнском молоке, что мир принесешь,

И смог откупить жизнь каждого таджикистанца, ты достоин.

Делится каждый с тобой свой болью и надеждами, благодарит.

Без спору, ты исцеление от страданий – ты достоин.

Лидер нации, лидер нации, лидер нации.

Всюду, где ты ни явишься, мрак рассеивается.

Ты божий дар – сродни сияющему солнцу, ты достоин.

Ты положил основу миру, независимости и единству,

Браво, лидер, ты в душе каждого из нас, ты достоин.

Прощальная молитва твоей матери была услышана.

Ты счастливец и не живешь грезами, ты достоин.

Руководитель международного благотворительного фонда культуры и образования имени Шодмона Пулоди, музыкальный педагог Виктория Пулоди тоже написала песню об Эмомали Рахмоне. Причем она выступила автором и слов, и музыки:



Ты прекрасен, край любимый и родной,

Над тобой горит луч солнца золотой.

Край цветов и рек – Таджикистан,

Мой поклон тебе, родной и милый край.



Припев:

О, пой, таджик, будь горд и рад,

В семье землян – ты равный брат.

Будь счастлив ты в своей судьбе,

Воспой свой край в большом труде.



Край любимый, пережил ты много бед,

Но народ твой верил свято в час побед.

И сегодня превратил тебя в Бустон (цветущий сад)

Лидер нации – Эмомали Рахмон.



Молодежь страны счастлива и горда,

Смело в будущее смотрит, друг, она.

Потому что ей дорогу открыл Он,

Отец нации – Эмомали Рахмон.



Представляет нашу нацию в ООН,

Президент страны – Эмомали Рахмон.

И гордится им таджикская земля,

Впишет золотом в историю она.



И когда народ страны его уж спит,

В президентских окнах долго свет горит.

Потому что с ним Всевышний говорит,

Наставляет и за труд благодарит.



Славит имя его матери страна -

То, что сына подарила нам она,

И что вместе с сердцем сына в унисон

Бьются все сердца страны нашей родной.



Твой народ прославил Родину трудом,

Города строитель до небес возвел.

Процветает наша древняя страна,

Конституцией страны защищена.



С президентом вместе в ногу мы идем

И в пути нашем его не подведем,

И клянемся любить Родину, как он,

Лидер нации – Эмомали Рахмон.



Но в честь президента Таджикистана пишут не только стихи. На прошлой неделе в Таджикистане появилась первая театральная пьеса об Эмомали Рахмоне – «Назаркарда» («Избранный»). Её создал таджикский писатель, драматург Абдугаффор Абдуджаббор. Он участвовал в работе XVI сессии Верховного Совета Таджикистана, которая проходила в 1992 году в Худжанде, и на которой Рахмон был избран главой государства.

В предисловии к пьесе театральный критик Махмадуллох Табари отмечает, что «если образ Эмомали Рахмона до сегодняшнего дня в какой-то мере создан в литературе, музыке, изобразительном искусстве, то в театральном искусстве пьеса Абдуджаббора первая».



Она состоит из 15 сцен. Действующими лицами, кроме главного героя – 40-летнего Эмомали Рахмона, только что избранного председателем Верховного Совета Таджикистана на исторической XVI сессии, являются также его мать, супруга Азизамох, дочь Озода (руководитель Исполнительного аппарата президента РТ, – прим.ОА) и сын Рустам (мэр Душанбе, – прим.ОА).



Среди персонажей есть также первый президент России Борис Ельцин.



В массовых сценах присутствуют отечественные и иностранные журналисты, представители различных слоев населения и группы «клеветников и ябед, собравшихся по 2-4 человека в разных углах».

Вот отрывок из пьесы:



«...Ангел обращается к Эмомали Рахмону, извиняясь за вмешательство в ход его мыслей. Председатель (Рахмон, – прим. ОА) же не узнает его и спрашивает, кто он, и как он пробрался через охрану прямо в его кабинет. Ангел отвечает, что не видел охраны, на что Рахмон отвечает, что сейчас ему не до шуток. Ангел, в свою очередь, упрекает его в том, что он не узнает его. Он говорит, что только Рахмон видит его, а другим смертным не дано увидеть Ангела. Затем напоминает ему, что он находился рядом с ним с момента рождения. И говорит: «Бог не каждого избирает падишахом!» Далее спрашивает, что председатель намерен делать в первую очередь. Эмомали Рахмон говорит, что нужно выступить с обращением к народу, затем нужно готовиться к заседанию совета, рассмотреть проекты о государственном флаге и гербе, Таможенный кодекс… Эмомали Рахмон признается, что впервые у него такая работа, и, естественно, есть некоторая тревога в душе. Затем он делится планами с Ангелом о создании национальной армии и пограничных войск».

Узбекистан. Запрещённые стихи

В этой республике стихи первому президенту Исламу Каримову посвящали и профессиональные литераторы, и любители.

Автор слов государственного гимна, народный поэт Узбекистана, ныне покойный Абдулла Арипов еще в начале 90-х написал такие строки:



Моя жизнь для меня важна, не скрою,

Это мой трон, может, семьи моей честь.

Ислам-ака, с вами мы победители, герои.

Это счастье народа, что вы у нас есть!

Поэтесса Любовь Умерова решила поддержать главу государства на выборах 29 марта 2015 года обращением «Моему Президенту Исламу Абдуганиевичу Каримову»:



За Вас сегодня голос отдаю!

Мой Президент! Вас уважаю и ценю!

Вручаю в руки Вам свою судьбу!

За мир в моей стране благодарю!

Дай Бог прожить нам этот век,

Чтоб МИР, ПОРЯДОК был в Узбекистане,

Счастливым был чтоб каждый человек,

И чтоб от горя люди слёз не знали.

За Вас я отдаю сегодня голос!

За Вас! За Ваше сердце! За дела!

И пусть мой Президент уже не молод,

Но с ним Покой и Счастлива страна!



Самой популярной в социальных сетях стала ученица 4 класса 64 общеобразовательной школы города Кува Ферганской области Махсума Абдулахадова. Она написала стихотворение, посвящённое Каримову, в мае 2016 года, которое называется «Как я завидую вашей седине». В первых строчках маленькая Махсума приглашает Юртбаши (главу страны, – прим. ОА) в гости в свой кишлак. Затем говорит, что завидует сединам президента и готова отдать ему взамен каждый волосок со своей головы.



Увидите еще, как я напомню всему миру, кто есть узбек.

Я посмотрю, как Америка и Европа онемеют от восхищения.

Дедушка Ислам, когда я вырасту, сочиню про вас поэму.

И, запечатлев его в полотно, подарю в ваше столетие.

От поэтов не отстаёт и шоу-бизнес. В декабре 2015-го – ещё при жизни Каримова – примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усманова спела (в переводе):



Вы показали путь в будущее, осветив его лучом просвещения;

Силой разума одолели невежд, развязавших огонь войны.

Благодаря вам недалеким стало великое будущее.

Свободный Узбекистан никогда не вернется вспять,

Пока есть преемник Темура…



– Я написала песню, посвящённую нашему падишаху, отцу нашего народа, который в течение нескольких лет управляет Узбекистаном, бережёт мир и согласие в стране. Я тысячу раз благодарна ему! – заявила перед выступлением Юлдуз Усманова.

Ровно через год – в декабре 2016-го– киноактриса и певица Дильфуза Исмаилова посвятила песню уже новоизбранному президенту Шавкату Мирзиёеву «Пусть будет здоров султан этой красивой земли» (в переводе):



Кто путь прервёт мужественному сыну (родины),

Приступившему к добрым делам во имя родины и народа?

Да здравствует, да будет Султан этой благодатной земли!



Певица рассказала СМИ, что песня была создана в декабре 2016 года после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана, и эта песня была создана «по велению сердца».



Член Союза композиторов Узбекистана, музыковед Равшанбек Матжонов отметил, что при Каримове создание хвалебных песен не поощрялось, некоторых певцов за это даже наказывали. Конечно, Дильфузу никто не наказал, но песню «Мой султан» не пропустили на большую сцену и в эфир. Такая же участь постигла песни Юлдуз Усмановой о Каримове.

Клип Дильфуз Исмаиловой и Юлдуз Усмановой есть в YouTube:

Протестные стихи

Президент Сооронбай Жээнбеков вступил в эту должность всего неделю назад. Но ему уже есть, чем похвастаться в этом смысле. На инаугурации, которая проходила 24 ноября, его поздравил теперь уже экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Как человек творческий, стандартную речь он украсил традиционным для кыргызов бата – благословением, составив его весьма поэтично. Редакция Кaktus.media перевела эту часть, стараясь сохранить поэтичность оригинала:



О, Создатель!

Нового властителя кыргызов

Сохрани от напасти несчастий,

От вражеских злых действий сохрани!

Сохрани от врагов в одежде друзей,

Сохрани от тех, кто рядом, но враг!

Друг мой, Соке!

Пусть тебе сопутствует благодать,

Пусть счастье-удача кружат над твоей головой,

В походах пусть будет ясный путь,

Пусть рядом всегда будет пророк Хизр,

Пусть Создатель всегда тебя поддерживает!

Соке-друг, будь цел и невредим!

Будь приносящим нашему народу удачу властителем,

Аминь!

Пусть Создатель дарует нашему народу

Единство и благодать!

Да здравствует независимый Кыргызстан!

Для рядовых граждан Кыргызстана не характерно посвящать власть предержащим стихи, оды или пьесы. Может быть, среди кыргызстанцев и есть те, кто их пишет, но обнародовать творество они не спешат.

Поэтические опыты, адресованные Атамбаеву, были на слуху лишь дважды.



В 2016-м поэт и инвалид по зрению Темирлан Ормуков опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook стихи про Атамбаева – «Ажонун ооруп жүрөгү» («Болело сердце у правителя»).

На них ценители литературы если и обратили внимание, то не очень большое. Знаменитым на всю страну Ормукова сделала Генеральная прокуратура. В главном надзорном органе углядели в творчестве инвалида «элементы, задевающие честь и достоинство президента страны» и разжигающие межрегиональную рознь. По этому поводу назначили филологическую экспертизу.

Она подтвердила факт «межрегиональной розни». Это был первый случай, когда правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в отношении опубликованных в Интернете стихов.



Сам Ормуков говорит, что фраза, которая не понравилась Генпрокуратуре, – почти точная цитата Атамбаева. Как бы там ни было, ведётся следствие. Сам поэт находится под подпиской о невыезде и продолжает писать стихи на своей странице в Facebook.



Ещё одним поэтическим обращением к Атамбаеву, которое обсуждала вся страна, стали стихи Марии Небоги, мамы особенной девочки Даши. Разместила она их тоже в соцсетях.



Они начинались, как стандартная ода правителю:



Вы умны, Вы добры, в Вас особая стать!

Перемены хорошие вижу в стране,

Все решения Ваши импонируют мне.

Вы поступки большие не раз совершили,

По достоинству их всей страной оценили!

А еще меня радует то, наконец,

Вы и любящий муж, и хороший отец!..



Но вот дальше были совсем о другом – о судьбе мам особых детей. И рассказано это через её собственную судьбу.



Наша дочь родилась... жизнь особенной стала...

Не об этом я прежде заветно мечтала...

Мне врачи предлагали от нее отказаться...

Муж решил не бороться, а сразу вдруг сдаться.

Он ушел. Я осталась. Я уйти не могла...

И надолго над жизнью нависла лишь мгла...

Из глубокой депрессии трудно подняться...

Но когда за ребенка надо сражаться –

Отступает куда-то вся боль, и сомнения...

И по жизни вперед нас вело Провидение!

Поводом для стихов Марии Небоги стала история трехлетнего Исака. В ноябре 2016 года в соцсетях появилась фотография, где он лежал в пыли на картонке. Возмущению пользователей не было предела. Ситуацию усугубило и то, что снимок разошёлся почти сразу после проведения Всемирных игр кочевников, на которые были потрачены немаленькие для кыргызского бюджета деньги.



Социальные службы начали выяснять судьбу ребенка, изображенного на фотографии. Оказалось, что матерью 3-летнего Исхака является Зульфия Усенова, у которой еще трое детей, самому младшему на тот момент был месяц. Семья находилась в трудном положении, муж Зульфии уехал на заработки, оставив жену и детей. Эта история имела счастливый конец. Женщину нашли, предложили работу, а заодно президент подарил ей трёхкомнатную квартиру с ремонтом.

Граждане Кыргызстана обрадовались за Исхака. Однако тут же задали закономерный вопрос: «А как же другие нуждающиеся дети, которых в стране немало?»



И вот именно этот вопрос громче других прозвучал в стихах Марии.



…Но ответьте – чем хуже я женщины той?

Мне не легче ничуть живётся на свете!

У неё детей трое – но они все здоровы!

Почему же так сильно пожалели её Вы?

Ну а нас, мам особенных наших детей?

Не могу я терпеть ситуации сей!

Почему так неравно Вы дарите добром?

Почему не подумаете Вы и о том,

Как помочь всем другим! Не одной лишь семье?!

Как помочь, например, хотя бы и мне?

Ведь особый ребенок – это случай, Судьба...

И её не я выбирала сама!

А у женщины этой выбор был! Рожать –

это просто! А как воспитать!

Как поднять, как кормить, как одевать –

Не подумала эта несчастная мать!

А я тоже хочу ещё много детей!

Но позволить себе не могу! Но в моей

Доле женской я Вас не виню...

Только логики всё же совсем не пойму...



Обращение это имело большой резонанс. Марию даже пригласили в Аппарат президента на беседу.

«Проси себе квартиру», – советовали ей, но женщина советом на воспользовалась.



– Я туда ходила не про свои нужды рассказать, а о том, сколько проблем у инвалидов в Кыргызстане, и как их решить, – говорит Маша. – Там были и министр образования, и министр здравоохранения, и министр труда, и тот, кто заведует программой ипотеки. Я составила для них целый список. Инвалидные коляски, например, детям выдают без учёта индивидуальных нужд. Они дают цифры – столько-то колясок мы выдали, мы молодцы. А то, что ребёнок не может сидеть в такой коляске, их не волнует! Они знают, что в Кыргызстане 4500 детей с диагнозом ДЦП, но не знают, сколько из них имеют тяжёлую форму, при которой ребёнок самостоятельно не сидит и коляской не пользуется. Им это не интересно! Я слышала, что у нас собирают коляски на ортопедическом заводе. Они неподъёмные! Ту, которую нам выдали, саму не поднимешь, а представьте, если человек живёт на четвёртом этаже, а лифта нет? Я знаю много семей с тяжёлыми детками, у которых такие коляски дома просто стоят. А ребёнок ведь должен иметь возможность гулять с мамой на улице.



Собственной квартиры у Марии до сих пор нет. Хотя из полуподвала, где она жила с дочерью Дашей, съехала.

– Я вышла замуж, – рассказывает Мария. – Дом, в котором мы живём, моему мужу не принадлежит. Сложная история. Но сейчас крыша над головой есть.